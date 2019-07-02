Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyundaki driftçilere 10 bin 20 lira ceza
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Düğün konvoyundaki driftçilere 10 bin 20 lira ceza

1 saat önce

Konya'da düğün konvoyunda eskort olarak yer alan iki otomobil sürücüsüne drift yaptıkları gerekçesiyle toplamda 10 bin 20 lira para cezası uygulandı.

Düğün konvoyundaki driftçilere 10 bin 20 lira ceza, System.String[]
Konya'da düğün konvoyunda eskort olarak yer alan iki otomobil sürücüsüne drift yaptıkları gerekçesiyle toplamda 10 bin 20 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, bir düğün konvoyunda eskort olarak yer alan iki otomobilin drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada ve basında yer almasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi'nde çekildiği tespit edilen görüntülerden yola çıkan polis, araçların plakalarını ve sürücülerini tespit etti. Sürücüler A.O. ve Ş.Ş.K.'ye "drift yapmak" suçundan 5 bin 10'ar TL olmak üzere toplamda 10 bin 20 TL para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, araçları da 2 ay boyunca trafikten men edildi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:35 Kaynak: İHA
Konya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ibrahimovic'in bahis şirketine milyonluk para cezası Sular çekilince ortaya çıkan otomobil, jandarma ekiplerini harekete geçirdi G-20 Zirvesi'ndeki olumlu gelişmeler sonrası düğünlerde ortalama takı maliyeti 28 bin TL'ye geriledi İçişleri Bakanlığı tüm valileri "düğün magandaları" karşı tekrar uyardı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 14:39:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyundaki driftçilere 10 bin 20 lira ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]