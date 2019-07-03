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Düğün konvoyundaki driftçilere 10 bin 20 lira ceza

7 dakika önce

Düğün konvoyundaki driftçilere 10 bin 20 lira cezaKONYA - Konya'da düğün konvoyunda eskort olarak yer alan iki otomobil sürücüsüne drift yaptıkları gerekçesiyle toplamda 10 bin 20 lira para cezası uygulandı.

Düğün konvoyundaki driftçilere 10 bin 20 lira ceza
KONYA - Konya'da düğün konvoyunda eskort olarak yer alan iki otomobil sürücüsüne drift yaptıkları gerekçesiyle toplamda 10 bin 20 lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, bir düğün konvoyunda eskort olarak yer alan iki otomobilin drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada ve basında yer almasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesinde çekildiği tespit edilen görüntülerden yola çıkan polis, araçların plakalarını ve sürücülerini tespit etti. Sürücüler A.O. ve Ş.Ş. K.'ye "drift yapmak" suçundan her birine 5 bin 10 TL olmak üzere toplamda 10 bin 20 TL para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konulduğu, araçların da 2 ay boyunca trafikten men edildi.
Düğün konvoyundaki driftçilere 10 bin 20 lira ceza
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:21 Kaynak: İHA
Konya, 3. Sayfa
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