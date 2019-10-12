Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyundaki iki panelvan minibüs çarpıştı: 20 yaralı
Son Dakika Güncel Düğün konvoyundaki iki panelvan minibüs çarpıştı: 20 yaralı

Düğün konvoyundaki iki panelvan minibüs çarpıştı: 20 yaralı

36 dakika önce

VAN'ın Erciş ilçesinde, düğün konvoyundaki iki panelvan minibüsün çarpışması sonucu 5'i çocuk 20 kişi yaralandı.

Düğün konvoyundaki iki panelvan minibüs çarpıştı: 20 yaralı, System.String[]

VAN'ın Erciş ilçesinde, düğün konvoyundaki iki panelvan minibüsün çarpışması sonucu 5'i çocuk 20 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alındı.

Kaza, akşam saatlerinde, TOKİ kavşağında meydana geldi. Düğün konvoyundaki Ayhan Görgül yönetimindeki 27 BH 202 plakalı panelvan minibüs ile Reis Baran'ın kullandığı 65 ND 662 plakalı panelvan minibüs çarpıştı. Kazada, 5'i çocuk 20 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.


Erciş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:34 Kaynak: DHA
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