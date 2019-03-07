Son Dakika Haberleri: Düğün Konvoyundaki Lüks Araçlı Driftçi'ler Yakalandı

Düğün Konvoyundaki Lüks Araçlı Driftçi'ler Yakalandı

1 saat önce

İSTANBUL'da düğün konvoyunda yol kesip lüks araçlarıyla 'drift' yaptığı belirlenen sürücüler yakalandı.

Düğün Konvoyundaki Lüks Araçlı Driftçi'ler Yakalandı, System.String[]
İSTANBUL'da düğün konvoyunda yol kesip lüks araçlarıyla 'drift' yaptığı belirlenen sürücüler yakalandı.

İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen bir düğün için İSTOÇ'tan konvoy halinde çıkan grup, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii'nde yol kesip 'drift' adı verilen hareketler yapmıştı.

Ortaya çıkan görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde sürücülerin kimlikleri tespit edildi. Trafik sivil ekiplerince, 3 kişi yakalandı. Haklarında bin 2 lira idari para cezası uygulanan sürücüler, adli işlemler için polis merkezine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:50 Kaynak: DHA

Marmara, İstanbul, Güncel
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