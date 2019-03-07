Düğün Konvoyundaki Lüks Araçlı Driftçi'ler Yakalandı
1 saat önce
İSTANBUL'da düğün konvoyunda yol kesip lüks araçlarıyla 'drift' yaptığı belirlenen sürücüler yakalandı.
İSTANBUL'da düğün konvoyunda yol kesip lüks araçlarıyla 'drift' yaptığı belirlenen sürücüler yakalandı. İstanbul
'da geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen bir düğün için İSTOÇ'tan konvoy halinde çıkan grup, Kuzey Marmara
Otoyolu Başakşehir
mevkii'nde yol kesip 'drift' adı verilen hareketler yapmıştı.
Ortaya çıkan görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde sürücülerin kimlikleri tespit edildi. Trafik sivil ekiplerince, 3 kişi yakalandı. Haklarında bin 2 lira idari para cezası uygulanan sürücüler, adli işlemler için polis merkezine gönderildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:50 Kaynak: DHA
Bakan Kurum: TOKİ'nin 50 Bin Konut Projesine Başvurular Şu Ana Kadar 5 Bini Geçti
5 Kişiyi Öldüren Saldırganın Hedefinde 4 Kişi Daha Varmış
Medine Tweetiyle Tepki Gören Berna Laçin'e, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Sürpriz Karar!
Binali Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti