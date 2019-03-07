Düğün Konvoyundaki Lüks Araçlı Driftçi'ler Yakalandı - 2

Haber-Kamera: Murat DELİKTAŞ - Özgür EREN - İstanbul DHAİstanbul'da düğün konvoyunda yol kesip lüks araçlarıyla 'drift' yaptığı belirlenen sürücüler yakalandı.

Haber-Kamera: Murat DELİKTAŞ - Özgür EREN - İstanbul DHA



İstanbul'da düğün konvoyunda yol kesip lüks araçlarıyla 'drift' yaptığı belirlenen sürücüler yakalandı.



İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen bir düğün için İSTOÇ'tan konvoy halinde çıkan grup, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii'nde yol kesip 'drift' adı verilen hareketler yapmıştı.



Ortaya çıkan görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde sürücülerin kimlikleri tespit edildi. Trafik sivil ekiplerince, 3 kişi yakalandı.

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