Düğün konvoyundaki maganda kamerada
1 saat önce
GELİN ALMAYA GELDİ, SOKAK ORTASINDA DEFALARCA HAVAYA ATEŞ AÇTIHaber: İstanbul DHA - SULTANBEYLİ'de gelinin oturduğu evin önüne gelen damadın akrabalarından biri sokak ortasında defalarca havaya ateş açtı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:06 Kaynak: DHA
GELİN ALMAYA GELDİ, SOKAK ORTASINDA DEFALARCA HAVAYA ATEŞ AÇTI
Haber: İstanbul DHA - SULTANBEYLİ'de gelinin oturduğu evin önüne gelen damadın akrabalarından biri sokak ortasında defalarca havaya ateş açtı.
Olay Abdurahman Gazi mahallesi Petrolyolu caddesi'nde meydana geldi. Gelin almaya gelen düğün konyovundan bir kişi, onlara kişinin arasında defalarca havaya ateş açtı. Sokak ortasındaki o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Konvoyun görüntüsü
-Havaya ateş açan kişi
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