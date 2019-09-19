Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyundaki maganda kamerada
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Düğün konvoyundaki maganda kamerada

1 saat önce

SULTANBEYLİ'de gelinin oturduğu evin önüne gelen damadın akrabalarından biri sokak ortasında defalarca havaya ateş açtı.

SULTANBEYLİ'de gelinin oturduğu evin önüne gelen damadın akrabalarından biri sokak ortasında defalarca havaya ateş açtı.

Olay Abdurahman Gazi mahallesi Petrolyolu caddesi'nde meydana geldi. Gelin almaya gelen düğün konyovundan bir kişi, onlara kişinin arasında defalarca havaya ateş açtı. Sokak ortasındaki o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Düğün konvoyundaki maganda kamerada

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:21 Kaynak: DHA
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