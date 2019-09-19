Düğün konvoyundaki magandalar yakalandı
1 saat önce
İSTANBUL'da düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:37 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar yakalandı.Bir düğün konvoyunda meşale yakıp havaya ateş açan süphelilerin yakalanması için çalışma yapan polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin görüntüsüü
-Araçları
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