Düğün konvoyundaki magandalar yakalandı
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İSTANBUL'da düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:49 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar yakalandı.Bir düğün konvoyunda meşale yakıp havaya ateş açan süphelilerin yakalanması için çalışma yapan polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. D-100 Karayolu Sefaköy
mevkiinde geçtiğimiz pazar günü bir düğün konvoyunda havaya ateş açıldı
Gelin arabasında ise polis sireni çalındı. Florya'da ise konvoy yolu kesti. Magandalar o görüntüleri çekip sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntüler üzerine sivil trafik ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği 6 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin, Küçükçekmece
Araştırma Büroya sevk edildikleri öğrenildi.
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