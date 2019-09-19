Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyundaki magandalar yakalandı
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Düğün konvoyundaki magandalar yakalandı

1 saat önce

İSTANBUL'da düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar yakalandı.

Düğün konvoyundaki magandalar yakalandı, System.String[]
İSTANBUL'da düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar yakalandı.Bir düğün konvoyunda meşale yakıp havaya ateş açan süphelilerin yakalanması için çalışma yapan polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.
D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde geçtiğimiz pazar günü bir düğün konvoyunda havaya ateş açıldı
Gelin arabasında ise polis sireni çalındı. Florya'da ise konvoy yolu kesti. Magandalar o görüntüleri çekip sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntüler üzerine sivil trafik ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği 6 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin, Küçükçekmece Araştırma Büroya sevk edildikleri öğrenildi.


D-100 Karayolu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:49 Kaynak: DHA
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