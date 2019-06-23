Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyundaki otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Düğün konvoyundaki otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

44 dakika önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Düğün konvoyundaki otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Düğün konvoyunda bulunan Cemil Öztürk (46) idaresindeki 04 AV 076 plakalı otomobil, Ağrı- Erzurum kara yolu Eleşkirt Karayolları Şube Şefliği mevkisinde karşı yönden gelen Ferhat Biçkin'in kullandığı 13 DC 219 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrularak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan Müdür (43) ve Eray Öztürk (12) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:46 Kaynak: AA
Erzurum, Ağrı, Eleşkirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya nüfusunun iki katı turist ağırladı Abdullah Gül oyunu kullandı: İnşallah her şey güzel olur Cem Yılmaz "Hadi eyvallah" diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi Hatice'nin oy kullanmaya giderken yaptığı kombin herkesi şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 14:30:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyundaki otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]