Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyundaki tır, otomobile çarptı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Düğün konvoyundaki tır, otomobile çarptı: 3 yaralı

Düğün konvoyundaki tır, otomobile çarptı: 3 yaralı

1 saat önce

Düğün konvoyundaki TIR, otomobile çarptı: 3 yaralıKONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan düğün konvoyundaki TIR'ın, karşı şeride geçip çarptığı otomobil takla attı.

Düğün konvoyundaki TIR, otomobile çarptı: 3 yaralı

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan düğün konvoyundaki TIR'ın, karşı şeride geçip çarptığı otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın paniği nedeniyle de düğün konvoyundaki 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada ise şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, bugün merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan Mevlit Mangırcıoğlu yönetimindeki 42 TH 460 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek Tümay Nurgül Işıldar'ın kullandığı 06 MCN 01 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla attı. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken otomobilde bulunan Refika Gürkan, Doğan Arar ve Emine Arar yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın paniği nedeniyle düğün konvoyundaki 3 aracın çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Şans eseri yaralanan olmadı.

Düğün konvoyundaki tır, otomobile çarptı: 3 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 07:09 Kaynak: DHA
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