Düğün konvoyundan bahşiş almak isteyen çocuğa otomobil çarptı
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bahşiş almak için düğün konvoyunun önünü kesen bir çocuk, arkadan gelen aracın çarpması sonucu yaralandı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:16 Kaynak: İHA
'ın Devrek
ilçesinde bahşiş almak için düğün konvoyunun önünü kesen bir çocuk, arkadan gelen aracın çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Devrek'te bahşiş almak için gelin arabasının önünü kesen 9 yaşındaki Emirhan Keklik'e düğün konvoyundaki arkadan gelen araç çarptı. Çarpma sonrası yere düşen Keklik yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralı Devrek Devlet Hastanesine ardından da Çaycuma
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK
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