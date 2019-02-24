Düğün Konvoyundan Havaya Ateş Açıldı, Polis Alarma Geçti

Beylikdüzü'nden Avcılar yönüne gelen 27 araçlık düğün konvoyundan gündüz saatlerinde havaya sık sık ateş açıldı. Polis, D-100 karayolunun yanındaki yolu bir süreliğine kesti. Durdurulan konvoydaki araçlar tek tek aranırken, 3 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.Emniyet yetkilileri, bu kişilere Kabahatler Kanunu uyarınca kişi başı 881 TL idari para cezası kesileceğini bildirdi.

DÜĞÜN KONVOYU HAVAYA ATEŞ AÇARAK İLERLEDİ

Olay, dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 155 polis imdat telefonunu arayan kişiler, D-100 karayolunda havaya ateş açarak ilerleyen bir düğün konvoyu olduğunu bildirdi.

EKİPLER, BARİKAT OLUŞTURDU

Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki ekipler ilçenin iki girişinde denetim yapmaya başladı. Polis ekipleri konvoyun Avcılar'a girmek üzere olduğunu belirleyerek D-100 karayolunun yan yolunda araçlarla barikat oluşturdu.

3 KURU SIKI TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Tek tek durduralan 27 araçta bulunanlar aramadan geçirilirken, 3 kuru sıkı tabanca ve mermileri bulundu. Tabancaların sahibi olduğu belirlenen 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KİŞİ BAŞI 881 TL CEZA KESİLECEK

Arama sonrası konvoyun hareketine izin verildi. Emniyet yetkilileri, bu kişilere Kabahatler Kanunu uyarınca kişi başı 881 TL idari para cezası kesileceğini bildirdi.