Düğün konvoyundan kolye çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Düğün konvoyundan kolye çalan şüpheliler yakalandı

31.03.2022 17:21

Düğün konvoyundan kolye çalan şüpheliler yakalandı Diyarbakır'da düğün konvoyundan kolye çalan şüpheliler 10 saatlik kamera kayıtlarının izlenmesiyle bulunduDİYARBAKIR Diyarbakır'da düğün konvoyunun önünü kesip bir araç içerisinde kadının boynundan 15 bin lira değerinde kolye çalan şüpheliler,...

Düğün konvoyundan kolye çalan şüpheliler yakalandı

Diyarbakır'da düğün konvoyundan kolye çalan şüpheliler 10 saatlik kamera kayıtlarının izlenmesiyle bulundu

DİYARBAKIR Diyarbakır'da düğün konvoyunun önünü kesip bir araç içerisinde kadının boynundan 15 bin lira değerinde kolye çalan şüpheliler, 10 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının izlenmesiyle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart 2022 tarihinde Bağlar ilçesinde meydana gelen kapkaç olayı ile ilgili geniş çapta çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde düğün konvoyunun önünü kesip bir araç içerisinde D.Y'nin boynunda 15 bin lira değerindeki altın kolyeyi çekip çalan şüpheliler, titiz çalışmalar neticesinde 10 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının izlenmesiyle belirlendiği ifade edildi.

Tespit edilen şüphelilerin çok sayıda kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık olaylarından suç kayıtları olan M.K, P.E ve Ü.E olduğu belirlendi. Şüpheliler, 23 Mart 2022 günü yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, yaşları küçük olduğu için emniyet işlemlerinin tamamlanmasıyla ilgili kurumlara teslim edildiği bildirildi.

Düğün konvoyundan kolye çalan şüpheliler yakalandı
Düğün konvoyundan kolye çalan şüpheliler yakalandı
Düğün konvoyundan kolye çalan şüpheliler yakalandı

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Diyarbakır, Tragger, Düğün, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düğün konvoyundan kolye çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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