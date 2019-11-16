Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyundan zarf istemek için yolu trafiğe böyle kapattı
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Düğün konvoyundan zarf istemek için yolu trafiğe böyle kapattı

6 saat önce

Düğün konvoyundan zarf istemek için yolu trafiğe böyle kapattı Trafikte yaşanan kazalar ve ilginç olaylar mobese kameralarına yansıdıİSTANBUL - İstanbul'un çeşitli ilçelerinde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

Düğün konvoyundan zarf istemek için yolu trafiğe böyle kapattı

Trafikte yaşanan kazalar ve ilginç olaylar mobese kameralarına yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'un çeşitli ilçelerinde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı. Kazaların yanı sıra mobese kamerasına yansıyan görüntülerde, aracını düğün konvoyunun önüne kırarak yolu trafiğe kapatan bir dolmuş sürücüsü evlenen çiftten zarf istemesi dikkat çekti.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, Ataşehir Küçükbakkalköy'de bir yaya akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Yaya bir anda yola fırlıyor, otomobil şoförü durmayı başaramayarak yayaya çarpıyor. Yaya, çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlıyor. Yere düştüğünde ise başka bir araç üzerinden geçiyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında ise bir motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarında bulunan ağaca çarparak duruyor. sürücü ise çarpmanın etkisiyle yere savruluyor.

Kameralara kazaların yanı sıra ilginç bir olay da yansıdı. Küçükçekmece'de, aracını düğün konvoyunun önüne kırarak yolu trafiğe kapatan bir dolmuş sürücüsü evlenen çiftten zarf istedi.

Düğün konvoyundan zarf istemek için yolu trafiğe böyle kapattı

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:31 Kaynak: İHA
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