Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyunu trafikte durdurup oynayan sürücülere ceza
Son Dakika Güncel Haber

Düğün konvoyunu trafikte durdurup oynayan sürücülere ceza

31 dakika önce

Düğün konvoyunu trafikte durdurup oynayan sürücülere cezaGAZİANTEP'te, düğün konvoyu sırasında kırmızı ışıkta durarak çiftetelli oynayan 7 araç sürücüsüne 108'er lira para cezası uygulandı.

Düğün konvoyunu trafikte durdurup oynayan sürücülere ceza
GAZİANTEP'te, düğün konvoyu sırasında kırmızı ışıkta durarak çiftetelli oynayan 7 araç sürücüsüne 108'er lira para cezası uygulandı.
Yeşilvadi Mahallesi Dutluk Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran düğün konvoyundaki sürücüler, otomobillerinden inerek çiftetelli oynadı, halay çekti. Araçtan gelin ve damadı da indiren sürücüler, yeşil ışık yanana dek evlenen çift ile de bir süre oynadı.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine konvoyu takip eden trafik ekipleri, 7 sürücüye 'çevreye rahatsızlık vermek ve trafik kurallarına aykırılık' suçlarındatan 108'er lira ceza uyguladı.
Öte yandan konvoydaki sürücüler, gelin ve damadın yolda oynaması Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameraları tarafından da kaydedildi.
Düğün konvoyunu trafikte durdurup oynayan sürücülere ceza
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:12 Kaynak: DHA
Araç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pendik'teki magandanın cezası belli oldu British Airways'e veri ihlali nedeniyle rekor ceza Ünlü şarkıcı Alişan, düz duvara tırmandığı videosunu takipçilerinin beğenisine sundu Eski MB Başkanı Yılmaz'dan görevden alma yorumu: Kolunuzu verdiniz, vücudunuzu kaptırdınız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 22:43:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyunu trafikte durdurup oynayan sürücülere ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]