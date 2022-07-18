Düğün kutlamasını kayda alan genç kızlar az kalsın şehir magandasının kurbanı oluyordu! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
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Düğün kutlamasını kayda alan genç kızlar az kalsın şehir magandasının kurbanı oluyordu! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada

18.07.2022 12:55

İstanbul Kağıthane'de yapılan düğün kutlamasında bir şehir magandası havaya ateş açtı. Balkonda bulunan genç kızlar vurulmaktan kıl payıyla kurtuldu. Kutlamaları çektikleri esnada ölümle burun buruna gelen genç kızların yaşadığı o dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri magandayı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Kağıthane Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde saat 13.45 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde düğün kutlaması yapan şahıslar, meşale yakıp davul çalarak eğlenmeye başladı. Bu sırada evin balkonunda bulunan genç kızlar, meşale yakan şahısların yangın çıkarma tehlikesi olduğunu düşünüp cep telefonuna kaydetmeye başladı.

GENÇ KIZLAR ŞANS ESERİ KURTULDU

Genç kızlar, kutlamaları kaydettikleri sırada bir anda yanındaki tabancayı eline alan şahıs, havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada ölümle burun buruna gelen genç kızlar, olayı şans eseri yara almadan atlattı. Yaşadıkları şoku atlatan genç kızların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, şahsın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

POLİS, MAGANDAYI KISKIVRAK YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şehir magandasının yabancı uyruklu Abdullah N. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde Abdullah N., olayda kullandığı tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü. Genç kızların yaşadığı dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün kutlamasını kayda alan genç kızlar az kalsın şehir magandasının kurbanı oluyordu! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika


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