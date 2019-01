Düğün magandaları bu yıl da havaya ateş edemeyecek

Düğün magandaları bu yıl da havaya ateş edemeyecekKIRIKKALE - Kırıkkale 'de 2018 yılında başlatılan "Her Düğüne Bir Güvenlik Görevlisi Projesi" 2019 yılı içinde de devam edeceğini bildiren Kırıkkale Valisi Yunus Sezer , 2018 yılı içerisinde Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından gerek il bazında gerek yurt çapında örnek teşkil eden başarılı çalışmalar yapılarak, Kırıkkale Türkiye 'nin en huzurlu şehirleri arasında olduğunu söyledi.2018 yılında Kırıkkale Valiliği oluru ile İl Emniyet Müdürlüğü, silahla rastgele ateş açılması sonucu yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla her düğün için bir polis görevlendirme kararı alındı. Bu projenin 2019 yılı içerisinde devam edileceği kaydedildi.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sabah kahvaltısında il genelinde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 2018 yılında başlatılan "Her Düğüne Bir Güvenlik Görevlisi Projesi" 2019 yılı içinde de devam edeceğini ifade etti.Vali Sezer şu ifadeler yer verdi: "Herkesin de malumu üzere ilimizde başlatılan daha sonra tüm Türkiye'ye yayılan düğünlerde silah atılmasının engellenmesi maksadıyla 'Düğünümü Kana Bulama, Atılan Mermi Havada Kalmaz' projesi kapsamında her düğüne bir güvenlik görevlisi görevlendirilmiş, düğünlerde silah atılması olayları engellenerek geçmiş senelerde yaşanan serseri kurşunlardan kaynaklanan ölümler, yaralanmalar ve maddi zararlarda yüzde 97 oranında azalma sağlanarak hedeflenen başarıya yaklaşılmıştır. 2019 yılında da aynı şekilde kararlılıkla proje kapsamında çalışmalar devam edecektir.