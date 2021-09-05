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Düğün magandaları sınırı aştı! Çatıya çıkıp uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtılar - Son Dakika

Düğün magandaları sınırı aştı! Çatıya çıkıp uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtılar

05.09.2021 11:40

Bursa'daki düğün eğlencesinde magandalar, uzun namlulu silahlarla evin çatısına çıkıp havaya ateş açtı. Yanlarında küçük çocukların da bulunduğu magandaların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedldi.

Merkez Yıldırım ilçesi tarihi Cumalıkızık Mahallesi'nde yapılan düğünde bir grup genç çatıya çıkarak, ellerine aldıkları uzun namlulu silahla havaya ateş açtı. Bir diğer görüntüde ise düğünde 2 şahıs kalabalığın içinden tabanca ile havaya ateş açtı. Diğer vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Düğünde eğlencesinde çatıya çıkan magandalar uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı

POLİS EKİPLERİ ATEŞ AÇAN ŞAHSIN PEŞİNDE

Şahısların havaya ateş açarken yanlarında küçük çocukların bulunması ise dikkatlerden kaçmadı. Polis ekipleri, bu görüntülerin ardından ateş açan sahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Düğün magandaları sınırı aştı! Çatıya çıkıp uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtılar

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düğün magandaları sınırı aştı! Çatıya çıkıp uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtılar - Son Dakika


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