Merkez Yıldırım ilçesi tarihi Cumalıkızık Mahallesi'nde yapılan düğünde bir grup genç çatıya çıkarak, ellerine aldıkları uzun namlulu silahla havaya ateş açtı. Bir diğer görüntüde ise düğünde 2 şahıs kalabalığın içinden tabanca ile havaya ateş açtı. Diğer vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı.
Şahısların havaya ateş açarken yanlarında küçük çocukların bulunması ise dikkatlerden kaçmadı. Polis ekipleri, bu görüntülerin ardından ateş açan sahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Düğün magandaları sınırı aştı! Çatıya çıkıp uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtılar - Son Dakika