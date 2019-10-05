Son Dakika Haberleri: Düğün magandalarına 151 bin lira ceza
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Düğün magandalarına 151 bin lira ceza

1 saat önce

Afyonkarahisar'da jandarmanın ateşli silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesi amacıyla yürüttüğü yoğun ve başarılı çalışmalarda, bu yılın ilk 9 ayında bin 640 düğün, nişan ve asker eğlencesinde 404 kişiye toplamda 151 bin 841 lira ceza uygulandı.

Düğün magandalarına 151 bin lira ceza, System.String[]

Afyonkarahisar'da jandarmanın ateşli silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesi amacıyla yürüttüğü yoğun ve başarılı çalışmalarda, bu yılın ilk 9 ayında bin 640 düğün, nişan ve asker eğlencesinde 404 kişiye toplamda 151 bin 841 lira ceza uygulandı.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2019 yılında sorumluluk bölgesinde bulunan belde, köy ve mahallerde ateşli silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesi amacıyla gece gündüz demeden yoğun çalışma yaptı. Ekiplerin 9 ayda düğün, nişan ve asker eğlencesinde yaptığı denetimlerde meydana gelen 338 asayiş olayında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 404 kişiye, 151 bin 841 lira ceza uygulandı. Bu olaylarda ise 53 tabanca, 8 av tüfeği, bıçak ve çok sayıda fişek ile mermiye el konuldu. Denetimlere 5 bin 562 resmi ve bin 854 sivil personelin katıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:11 Kaynak: İHA
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