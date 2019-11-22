Düğün magandalarının evinden cephanelik çıktı

NİĞDE'de bir düğünde kalaşnikof marka tüfekle havaya ateş açarken çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir düğünde kalaşnikof marka tüfek ile havaya ateş açıp, bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin A.G. ve R.G. olduğu belirlendi. 2 şüpheli evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. R.G'nin evinde yapılan aramada, şalvara gizlenmiş kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör, 7.62 milimetre çapında 32 fişek, A.G.'nin evinde yapılan aramada ise 1 makinalı tüfek, bu tüfeğe ait 1 şarjör, 1 süper poze av tüfeği, bu tüfeğe ait 69 fişek, 1 av tüfeği ve 9 milimetre çapında 144 mermi ele geçirildi. R.G ile A.G gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.