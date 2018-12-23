Son Dakika Haberleri: Düğün Magandası 10 Kişinin Yaralanmasına Neden Oldu

Düğün Magandası 10 Kişinin Yaralanmasına Neden Oldu

3 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki düğünde bir kişinin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hafif yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki düğünde bir kişinin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hafif yaralandı.

Viranşehir ilçesinin kırsal Balkatan Mahallesi'ndeki bir düğünde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tüfekle havaya ateş etti.

Tüfeği indirdiği sırada kazara ateş alması sonucu Kırmızı, Akan ve Çiçek ailelerine mensup aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çok yönlü çalışma yürütüyor.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:50 Kaynak: AA

Viranşehir, 3. Sayfa
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