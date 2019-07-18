Son Dakika Haberleri: Düğün magandası, gelini yaraladı
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Düğün magandası, gelini yaraladı

18 dakika önce

KONYA'nın Yunak ilçesinde düğünde kimliği belirsiz kişinin tabancasından çıkan mermi, gelin Burşah Tosun'a isabet etti.

Düğün magandası, gelini yaraladı, System.String[]
KONYA'nın Yunak ilçesinde düğünde kimliği belirsiz kişinin tabancasından çıkan mermi, gelin Burşah Tosun'a isabet etti. Yaralanan Tosun hastanede tedaviye alınırken, jandarma, tabancayı ateşleyen kişinin bulunması için çalışma başlattı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Yunak ilçesi Karayayla Mahallesi'nde meydana geldi. Hayatlarını birleştiren Mesut Tosun (25) ve Burşah Tosun'un (22) düğününde, bir kişi tabancayla havaya rastgele ateş etmek istedi. Bu sırada tabancadan çıkan mermilerden biri, gelin Burşah Tosun'un koltuk altına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Burşah Tosun, çağırılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, tabancayla ateş eden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.


Jandarma, Yunak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:59 Kaynak: DHA
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