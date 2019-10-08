Son Dakika Haberleri: "Düğün magandası"nın aracından kalaşnikof çıktı
Son Dakika Güncel 'Düğün magandası'nın aracından kalaşnikof çıktı

"Düğün magandası"nın aracından kalaşnikof çıktı

2 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir düğünde havaya ateş ettiği belirlenen kişinin aracında kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir düğünde havaya ateş ettiği belirlenen kişinin aracında kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma ve İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye'de R.A'nın kullandığı plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada ruhsatsız AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir şarjör, bu silaha ait 23 fişek ve sustalı bıçak ele geçirildi. Zanlının evinde ise kuru sıkıdan bozma tabanca ve şarjörü ile kuru sıkı tabanca bulundu.

İlçedeki bir düğünde havaya ateş ettiği belirlenen zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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