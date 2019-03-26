Düğün Magandasını Özel Ekip Yakaladı
16 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir düğün töreninde rastgele ateş açarak 8 yaşındaki çocuğun vurulmasına neden olan düğün magandasını jandarma özel ekibi yakaladı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesindeki bir düğün töreninde rastgele ateş açarak 8 yaşındaki çocuğun vurulmasına neden olan düğün magandasını jandarma özel ekibi yakaladı. Taşburun
Mahallesi'nde 23 Mart
'ta bir düğün merasiminde havaya ateş açılması sonucu 8 yaşındaki T.U.G. isimli çocuk karnına isabet eden tabanca mermisi ile ağır yaralanmıştı. Elbistan Devlet Hastanesi
'ndeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi
'ne sevk edilen talihsiz çocuğun ağır yaralanmasına neden olan merminin kimin silahından çıktığının belirlenmesi için Elbistan İlçe Jandarma
Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, titiz çalışma sonucunda 49 yaşındaki F.E.'yi olayın faili olarak gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:56 Kaynak: İHA
Pompalı Tüfekle Oyun Kanlı Bitti: Polis Kan İzlerini Takip Ederek Buldu
BBC'nin 57 Yaşındaki Muhabiri, Bir Kadınla Öpüşürken Yakalandı
Seyir Halindeki Otomobile Pompalı Saldırı; Sürücü Ağır Yaralı
Sürüngenler Çetesi Operasyonla Çökertildi! Örgüt Lideri Yakalanmamak İçin Estetik Yaptırmış