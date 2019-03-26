Son Dakika Haberleri: Düğün Magandasını Özel Ekip Yakaladı

Düğün Magandasını Özel Ekip Yakaladı

16 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir düğün töreninde rastgele ateş açarak 8 yaşındaki çocuğun vurulmasına neden olan düğün magandasını jandarma özel ekibi yakaladı.

Düğün Magandasını Özel Ekip Yakaladı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir düğün töreninde rastgele ateş açarak 8 yaşındaki çocuğun vurulmasına neden olan düğün magandasını jandarma özel ekibi yakaladı.

Taşburun Mahallesi'nde 23 Mart'ta bir düğün merasiminde havaya ateş açılması sonucu 8 yaşındaki T.U.G. isimli çocuk karnına isabet eden tabanca mermisi ile ağır yaralanmıştı. Elbistan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edilen talihsiz çocuğun ağır yaralanmasına neden olan merminin kimin silahından çıktığının belirlenmesi için Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, titiz çalışma sonucunda 49 yaşındaki F.E.'yi olayın faili olarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:56 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pompalı Tüfekle Oyun Kanlı Bitti: Polis Kan İzlerini Takip Ederek Buldu BBC'nin 57 Yaşındaki Muhabiri, Bir Kadınla Öpüşürken Yakalandı Seyir Halindeki Otomobile Pompalı Saldırı; Sürücü Ağır Yaralı Sürüngenler Çetesi Operasyonla Çökertildi! Örgüt Lideri Yakalanmamak İçin Estetik Yaptırmış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 21:12:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğün Magandasını Özel Ekip Yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]