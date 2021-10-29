Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı - Son Dakika

Palandöken ilçesi Küme Evler Mahallesi'nde meydana gelen olayda; düğün öncesi erkeklerin kendi aralarında düzenlediği kısır gecesi hazırlığında kavga çıktı. Kadınların da dahil olduğu kavgada taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırdı, 3 kişi yaralandı.

KURUSIKI TABANCA DA KULLANILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kurusıkı tabancanın da kullanıldığı kavgaya müdahale etti. Kafasından aldığı darbe ile kanlar içinde kalan yaralılardan biri, polis aracıyla hastaneye götürüldü.

EKİPLER GÜVENLİK İÇİN MAHALLEDE BEKLEDİ

Yaralanan diğer 2 kişi de hastaneye kaldırıldı. Gerginliğin devam etmesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri de yönlendirildi. Ekipler, bir süre güvenlik için mahallede bekledi.