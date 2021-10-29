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Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı - Son Dakika

Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı

29.10.2021 14:22

Erzurum Palandöken ilçesinde kısır gecesi hazırlığı sırasında iki aile arasında çıkan tartışma, taş ve sopalarla kavgaya dönüştü. 3 kişinin yaralandığı kavgayı polis ayırırken, bölgeye gönderilen takviye ekip mahallede tedbir aldı.

Palandöken ilçesi Küme Evler Mahallesi'nde meydana gelen olayda; düğün öncesi erkeklerin kendi aralarında düzenlediği kısır gecesi hazırlığında kavga çıktı. Kadınların da dahil olduğu kavgada taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırdı, 3 kişi yaralandı.

KURUSIKI TABANCA DA KULLANILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kurusıkı tabancanın da kullanıldığı kavgaya müdahale etti. Kafasından aldığı darbe ile kanlar içinde kalan yaralılardan biri, polis aracıyla hastaneye götürüldü.

Düğün öncesi kısır gecesinde kavga! İki aile birbirine girdi, 3 kişi yaralandı

EKİPLER GÜVENLİK İÇİN MAHALLEDE BEKLEDİ

Yaralanan diğer 2 kişi de hastaneye kaldırıldı. Gerginliğin devam etmesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri de yönlendirildi. Ekipler, bir süre güvenlik için mahallede bekledi.

Düğün öncesi kısır gecesinde kavga! İki aile birbirine girdi, 3 kişi yaralandı
Düğün öncesi kısır gecesinde kavga! İki aile birbirine girdi, 3 kişi yaralandı
Düğün öncesi kısır gecesinde kavga! İki aile birbirine girdi, 3 kişi yaralandı
Düğün öncesi kısır gecesinde kavga! İki aile birbirine girdi, 3 kişi yaralandı
Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı
Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı

Silah, Polis, Düğün, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı - Son Dakika
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