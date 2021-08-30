Üvey babasının ölümüyle yıkılan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın düğünü ertelendi

Cuma günü Hacı Sabancı ile Çırağan Sarayı'nda evlenmeye hazırlanan Nazlı Kayı, üvey babası Kaan Dimili'nin ölüm haberiyle yıkıldı. Snob Magazin'in özel haberine göre; Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili hayatını kaybetti. Nazlı Kaya'nın Bursa'da yaşayan üvey babasının ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi. Bu arada Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, cuma günü Çırağan Saray'ında yapılacak düğünü ertelediği öğrenildi.