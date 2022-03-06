Düğün öncesi yeni evli çiftin imzaladığı sözleşmedeki detaylar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Sosyal medyada yeni evli bir çift tarafından imzalandığı öne sürülen madde, kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı. Toplamda 14 madde ve alt detaylarını içeren sözleşmedeki detaylara yüzlerce yorum geldi.

"BÜYÜK AİLE, ÇEKİRDEK AİLEYE KARIŞTIRILMAYACAK"

Sözleşmenin 4. maddesi de dikkat çekti. 4. maddede, "Büyük aile, çok zaruri şartlar haricinde çekirdek ailenin konfor alanına karıştırılmayacak. Her ne koşul olursa olsun büyük aile içerisinde birbirimizi kollayıp destek olacağız" ifadelerine yer verildi.

"DİNLENİRKEN BERABER DİNLENMELİ, İŞ YAPARKEN BERABER YAPILMALI"

Sözleşmenin 9. maddesinde ise şu detaylara yer verildi: "Evi otel gibi kullanmak değil de mümkün olduğunca beraber vakit geçirilmeli. Dinlenirken beraber dinlenilmeli, işi yaparken beraber yapılmalı."

İşte o sözleşme: