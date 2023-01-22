Düğün sabahı kaza yapan damat geceye tek başına katıldı

MERSİN'de düğüan öncesi fotoğraf çekimine giden damat ile gelinin bulunduğu otomobil virajlı yolda kaza yaptı. Kaza sonrası damat Mirhat Ekmen kolu sargılı halde düğüne katılırken, psikolojisi bozulan gelin Lara Katiukha ise törene katılamadı.

Mersin'de iş insanı Cüneyt Ekmen'in, inşaat mühendisi oğlu Mirhat Ekmen, kentte avukatlık yapan Ukraynalı Lara Katiukha ile evlenmeye karar verdi. Düğün için hazırlıklarını tamamlayan gelin ile damat, dün sabah saatlerinde fotoğraf çekimi için buluştu. Ekmen'in kullandığı otomobil, seyir halindeyken virajı alamayınca, yol kenarındaki tel bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan Ekmen ile Katiukha, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri yapılan Ekmen ile Katiukha taburcu edildi.

GELİN DÜĞÜNE KATILAMADI

Akşam saatlerinde kentteki bir otelde gerçekleşen düğüne Mirhat Ekmen kolu sargılı bir şekilde katılırken, psikolojisi bozulduğu belirtilen gelin Katiukha ise katılamadı. Ekmen, davetlileri kapıda karşıladı. Şarkıcı Ceylan'ın sahne aldığı düğünde çiftin yakınları doyasıya eğlendi.