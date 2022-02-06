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Düğün sahipleri birbirine girdi, bir anda kavga ortalık karıştı! Sandalyelerin havada uçtuğu anlar kamerada - Son Dakika

Düğün sahipleri birbirine girdi, bir anda kavga ortalık karıştı! Sandalyelerin havada uçtuğu anlar kamerada

06.02.2022 09:03

Sakarya'da bir düğün salonunda bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Tarafların birbirlerine sandalye fırlatıp tekme tokat saldırdığı kavga giderek büyürken duruma polis ekipler müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu sona eren kavgada 24 kişi yaralanırken o anlar anbean kameraya yansıdı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Parkı'ndaki bir düğün salonunda kavga çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada düğün salonu savaş alanına döndü. Taraflar tekme ve yumruklarla kavga ederken, birbirlerinin üzerine sandalyeleri fırlattı.

POLİSLERİN ANONSU BİLE FAYDA ETMEDİ

Sandalyeler havada uçuşurken, salonda polislerin geldiği yönünde anonslar yapıldı. Bir türlü sakinleşmeyen taraflar kavga etmeye devam etti. Kavgaya müdahale etmeye çalışanların da üzerlerine sandalyeler fırlatıldı. İhbar üzerine salona çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan 24 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kavga anları ise cep telefonları ile görüntülendi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

İşte o anlar;

Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü; o anlar kamerada
Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü; o anlar kamerada
Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü; o anlar kamerada
Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü; o anlar kamerada
Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü; o anlar kamerada
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Sakarya, Polis, Düğün, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Düğün sahipleri birbirine girdi, bir anda kavga ortalık karıştı! Sandalyelerin havada uçtuğu anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düğün sahipleri birbirine girdi, bir anda kavga ortalık karıştı! Sandalyelerin havada uçtuğu anlar kamerada - Son Dakika
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