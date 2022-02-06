Düğün sahipleri birbirine girdi, bir anda kavga ortalık karıştı! Sandalyelerin havada uçtuğu anlar kamerada - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Parkı'ndaki bir düğün salonunda kavga çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada düğün salonu savaş alanına döndü. Taraflar tekme ve yumruklarla kavga ederken, birbirlerinin üzerine sandalyeleri fırlattı.

POLİSLERİN ANONSU BİLE FAYDA ETMEDİ

Sandalyeler havada uçuşurken, salonda polislerin geldiği yönünde anonslar yapıldı. Bir türlü sakinleşmeyen taraflar kavga etmeye devam etti. Kavgaya müdahale etmeye çalışanların da üzerlerine sandalyeler fırlatıldı. İhbar üzerine salona çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan 24 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kavga anları ise cep telefonları ile görüntülendi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

İşte o anlar;