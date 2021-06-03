Üye Girişi
Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor - Son Dakika

Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor

03.06.2021 16:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme takviminin ardından düğün salonlarının açılmasıyla birlikte, evlilik hazırlığı yapan 500 binden fazla çift harekete geçti. Aylardır erteledikleri düğünlerini yapmak için salonları telefon yağmuruna tutan çiftler, yer ayarlamak için adeta birbiriyle yarıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından 1 Haziran sonrası için açıkladığı normalleşme takviminde düğün salonlarının da yer alması koronavirüs nedeniyle düğünlerini erteleyen 500 binden fazla çiftin yüzünü güldürdü. Açıklanan karara sevinen sadece evlenecek çiftler olmadı. Başta düğün salonu işletmeleri olmak üzere bu alana iş yapıp hizmet sunan çok sayıda sektörde de ortaya çıkacak talebe yönelik hazırlıklar başladı.

AZAMİ 100 DAVETLİ OLACAK

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulmasının yanı sıra yiyecek ve içecek ikramının ise yapılmaması yönünde karar alındı. Azami 100 davetli ile sınırlandırılan düğünlerde kapalı alanlarda ise kişi başı asgari 6 m² alan bırakılacak. Nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecek.

Düğün salonlarının açılmasıyla talep patlaması oldu! Binlerce çift yer arıyor

10 BİNDEN FAZLA SALON İŞLETMESİ VAR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Türkiye genelinde 10 binin üzerinde salon işletmesi bulunurken, doğrudan bir milyon, dolaylı olarak ise dört milyon kişinin sektörden ekmek yiyor. Ekonomik olarak ise kuyumculardan tekstilcilere, beyaz eşyacılardan mobilyacılara, inşaat sektörüne kadar 43 farklı sektör yapılacak düğünlerden ciddi anlamda getiri sağlıyor.

Pandemi döneminde esnafın ciddi anlamda zorlandığını ve çıkan bu kararın salon işletmecileri arasında büyük sevince yol açtığını dile getiren İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, alınan karardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çok teşekkür ettiklerini belirtti.

AŞIRI YOĞUNLUK VAR: ACELE EDİN

Alınan karar doğrultusunda açık-kapalı ayrımının yapılmamasının da yerinde ve çok doğru bir karar olduğunu da ifade eden Dönmez, ertelenen düğünlerle birlikte aşırı derecede bir yoğunluk ve talep olduğunu sözlerine ekleyerek düğün yapacaklara elini çabuk tutarak sözleşmelerini bir an önce yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

Düğün salonlarının açılmasıyla talep patlaması oldu! Binlerce çift yer arıyor

HAZİRAN VE TEMMUZDA YER BULUNAMAYABİLİR

Düğünleri için önceden takvim almış ancak bunu ertelemiş olanların haziran ve temmuz için tarihlerini aldıklarını ancak bugün itibariyle başvuracakların ağustos ve eylül ayları için tarih alabildiğini de dile getiren Dönmez, gelen rezervasyonlar ile doluluk oranlarının çok yüksek seviyelerde olduğunu kaydetti.

TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYDUK

Fiyat noktasında ise girdi maliyetlerindeki artışı sadece salon ücretlerine yansıttıklarını da belirten Dönmez, ailelerin de zor durumda olduklarını bildiğimiz için esnaf olarak kendilerinin de taşın altına ellerini koyduklarını belirtti. Dönmez her ailenin bütçesine göre ise düğün salonu bulunduğunu sözlerine ekledi.

AŞILAMADA ÖNCELİK TALEBİ

Pandemiden dolayı salonlarda maske, mesafe ve hijyen gibi tüm kurallara istisnasız harfiyen uyduklarını kaydeden Dönmez, bakanlığın aşılama programına sektör olarak kendilerinin de dahil edilmesini, bu yönde bir adım atılması halinde ise kendi içlerinde bunun kurgusunun hızla yapılabileceğini söyledi.

Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor

Recep Tayyip Erdoğan, Haziran, Evlilik, Düğün, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili konuşan TCDD Genel Müdürü: Makinistler işini yapmamış Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili konuşan TCDD Genel Müdürü: Makinistler işini yapmamış Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Teslimat iki yıl içinde bitecek! Türk şirketi Katmerciler, Kenya'nın açtığı 118 zırhlı araç alım ihalesini kazandı Teslimat iki yıl içinde bitecek! Türk şirketi Katmerciler, Kenya'nın açtığı 118 zırhlı araç alım ihalesini kazandı Hindistan'da koronavirüsten korunmak için düdüklü tencereden bitkisel buhar teneffüs ettiler Hindistan'da koronavirüsten korunmak için düdüklü tencereden bitkisel buhar teneffüs ettiler Erzurum'da ''Türk'ün tapu senedi'' şeklinde tanınan 3 bin 500 yıllık taşbaba heykeli bulundu Erzurum'da ''Türk'ün tapu senedi'' şeklinde tanınan 3 bin 500 yıllık taşbaba heykeli bulundu Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Rekabet Kurumu, 13 ünlü gıda firması hakkında soruşturma başlattı Rekabet Kurumu, 13 ünlü gıda firması hakkında soruşturma başlattı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı

Son Dakika Haberleri
16:48 Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yapıldı
16:35 Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili konuşan TCDD Genel Müdürü: Makinistler işini yapmamış
16:35 Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor
16:28 Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı
16:17 Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı
16:12 Teslimat iki yıl içinde bitecek! Türk şirketi Katmerciler, Kenya'nın açtığı 118 zırhlı araç alım ihalesini kazandı
16:11 Kutlu Adalı'ya gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı! Cinayette yeni gelişme
16:09 Hindistan'da koronavirüsten korunmak için düdüklü tencereden bitkisel buhar teneffüs ettiler
15:44 Başkan Mustafa Cengiz katılamadığı lansmana görüntülü bağlanıp, TFF'yi hedef aldı
15:37 Fahriye Evcen'e beğeni yağmuru! Beyaz elbiseli pozlar çok konuşuldu
Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yapıldı Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yapıldı         
16:48
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Otomobil üst geçitten dereye uçtu, 5 kişi hayatını kaybetti Otomobil üst geçitten dereye uçtu, 5 kişi hayatını kaybetti         
16:16
Kutlu Adalı'ya gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı! Cinayette yeni gelişme Kutlu Adalı'ya gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı! Cinayette yeni gelişme         
16:11
Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş! Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş!         
16:05
9 cana mal olan ölüm çukuru için sadece 79 bin lira ceza kesildi 9 cana mal olan ölüm çukuru için sadece 79 bin lira ceza kesildi         
15:35
Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı         
15:32
Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına cevap verdi: Bunu açıklayacak kişi ben değilim         
15:28
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim! AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim!         
14:57
Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı! Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı!         
14:41
Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor         
14:32
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 16:53:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement