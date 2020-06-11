Düğün salonları açılıyor, takı töreninde yeni uygulama 'Sandık' - Son Dakika

Düğün salonları açılıyor, takı töreninde yeni uygulama 'Sandık'

Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde geçici süreyle kapatılan düğün salonlarının 1 Temmuz'da açılacağının açıklanması hareketliliğe neden oldu.

Düğün salonları açılıyor, takı töreninde yeni uygulama 'Sandık', System.String[]

Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde geçici süreyle kapatılan düğün salonlarının 1 Temmuz'da açılacağının açıklanması hareketliliğe neden oldu. Bin kişilik nikah salonlarının kapasitesi yüzde 60 düşürülerek 400 kişilik olarak hazırlandı.

Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı binasında düğün törenlerinin gerçekleştiği salonlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde hizmet verecek hale getirildi. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ortak kullanım alanlarında büyük önlemler alınmıştı. Düğün salonlarının kapanması kararı üzerine Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı da düğün törenlerine geçici olarak ara vermişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmete başlayabilecektir" açıklaması yeni bir süreci başlattı.

10 KİŞİLİK MASADA 4 KİŞİ OTURACAK

Açıklamaların ardından Bağcılar Belediyesi de ilçe sakinlerinin salgın nedeniyle erteledikleri düğün taleplerini karşılamak amacıyla Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda hazırlıklara başladı. Bu kapsamda salonlarda kalabalık olarak gerçekleştirilen etkinliklerin halk sağlığını olumsuz etkilememesi için sosyal mesafe kuralını esas almayı planlandı. Öncelikle 10 kişilik masalarda oturan sayısı 4'e indirildi. Bin kişilik salonun kapasitesi ise yüzde 60 oran düşürülerek 400 olarak ayarlandı. Ardından iç ve dış mekanlar temizlendikten sonra dezenfekte edilerek steril hale getirildi. İlaçlama işlemi düğün sonrasında da devam edecek. Duvarlara uyarı levhaları ve bilgilendirici afişler asıldı.

TABAK, ÇATAL VE BARDAKİ GİBİ ÜRÜNLER KULLAN AT KULLANACAK

Salon girişlerinde davetlilerin ateşleri ölçülerek içeri alımlar yapılacak. Salona maskesiz giriş olmayacak. Teması önlemek için ikramların dağıtımı sırasında dikkat edilecek. Tabak, çatal ve bardak gibi ürünler kullan at olacak. Takıda sandık modeli uygulanacak. Davetlilerin müzik eşliğinde halay veya horon isteği ise ilerleyen süreçte genelgeyle açıklanacak kurallara göre belirlenecek.

Salgın yüzünden düğününü erteleyenlerden biri de Çelik çifti oldu. 31 Mayıs'taki düğün tarihlerini 13 Eylül'e ertelediklerini belirten Ömür Çelik, "Bu süreçte yer bulma konusunda sıkıntılar yaşadık. Üzerimizde psikolojik baskı da oluşmuştu. Yerimizi bulduk. Allah nasip ederse düğünümüzü yapacağız" dedi. Büşra Çelik ise "Her şeyimizi hazırlamıştık ama virüs nedeniyle ertelemiştik. Düğün tarihi belli olduğu için çok mutluyuz. İnşallah yuvamızı kuracağız" diye konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yeni normal yaşam döneminde dünya evine girecek çiftlere tebriklerini ileterek mutluluklar diledi.


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 11:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düğün salonları açılıyor, takı töreninde yeni uygulama 'Sandık' - Son Dakika

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