"Düğün salonları ile ilgili belirsizlik biran evvel kaldırılmalı" - Son Dakika

Tüm Düğün Salonları Etkinlik ve Organizasyon İşletmecileri Federasyonu Başkan Vekilli Aykut Çepni,

evlenmeyi planlayan gençlerin tarih verilmesini beklediğini, düğün salonları ile ilgili belirsizliğin biran evvel kaldırılması gerektiğini söyledi.

Aykut Çepni, pandemi sebebiyle düğün salonlarıyla ilgili yaşanan belirsizlikten dolayı, evlenecek gençlerin düğün tarihi alamadıklarını ifade etti.

"Gençler tarih alamıyor"

Tüm dünya ve Türkiye'de hayatı olumsuz etkileyen korona virüs salgını sebebi ile son dönemde vakaların artış gösterdiğini, hükümetin 1 Mart tarihi itibarıyla şehirleri düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak ayırdığını hatırlatan Çepni, "Şehirlerimiz 1 Mart itibari ile kırmızı, turuncu, yeşil ve mavi renklerle kategoriye ayrılarak, bu renklere göre tedbirlerin esnetilmesi kararı alındı. Mavi, yeşil ve turuncu renklere giren şehirlerde tedbirler kısmi olarak esnetilirken, çok yüksek riskli olan kırmızı bölgelerde ise tedbirlerin devamı kararlaştırıldı. Bu kararlar ile düğün salonlarının da yüzde 50 oranında kapasite ile hizmet vermesi kararlaştırıldı. Şuan bu kararlar ve düğün salonlarında yaşanan belirsizlik nedeniyle evlenecek olan gençler düğün tarihi alamıyor. Düğün yapacak olanlar pandemi öncesi salonları 3-4 ay önceden tutuyorlardı. Şimdi yaşanan bu belirsizlik yüzünden rezervasyon yaptırmıyorlar, son dakikaya bırakıyorlar. Bu belirsizliğin biran evvel kaldırılması gerekiyor" dedi.

"Belirsizlikler kaldırılmalı"

Mevcut tedbirler nedeniyle düğün salonlarında müzik yayını olmadığını, düğün merasiminin kısıtlı zaman dilimine sıkıştırıldığını kaydeden Çepni, "Tedbirlerin biran önce kaldırılması için vatandaşlarımızın da kurallara dikkat etmesi gerekiyor. Düğün salonu işletmecileri olarak bu salgın sürecinden sektörle bağlantılı olan Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin iş yeri olumsuz etkilendi. Bununla birlikte evlenecek olan gençlerimizde bu belirsizlikler sebebi ile düğün tarihi alamıyorlar. Yaz sezonu düğün sezonudur. Bu nedenle hükümetimizden beklentimiz düğün salonları ile ilgili belirsizliğin biran önce kaldırılması yönünde adımlar atılmasıdır" diye konuştu. - SAMSUN