Düğün salonları, normalleşme dönemi düğünleri için hazır - Son Dakika

Düğün salonları, normalleşme dönemi düğünleri için hazır

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan düğün salonları normalleşme dönemindeki düğünler için hazırlandı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan düğün salonları normalleşme dönemindeki düğünler için hazırlandı.

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Kentte bulunan düğün salonlarında 1 Temmuz öncesi bütün tedbirleri aldı.

Masalardaki sosyal mesafe aralıkları ve hijyen konusunda ki bütün tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

İşletme Sahibi Aziz Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 aylık kapanan işletmelerinin yeniden açılmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yavuz, düğün salonlarında bütün tedbirleri aldıklarını ve gerekli uyarıcı afişlerini astıklarını belirtti.

Diğer salon işletmecisi Yusuf Bozgün ise 1 Temmuz'daki düğüne hazırlıklarını yaptığını ve salonlarda ki bütün uyarıcı afişlerini astıklarını yeni evlenecek çiftlerin mutlu günlerine eşlik edeceklerini ifade etti.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:43 Kaynak: AA

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