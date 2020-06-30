Düğün salonları, normalleşme dönemi düğünleri için hazır - Son Dakika

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan düğün salonları normalleşme dönemindeki düğünler için hazırlandı.

Kentte bulunan düğün salonlarında 1 Temmuz öncesi bütün tedbirleri aldı.

Masalardaki sosyal mesafe aralıkları ve hijyen konusunda ki bütün tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

İşletme Sahibi Aziz Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 aylık kapanan işletmelerinin yeniden açılmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yavuz, düğün salonlarında bütün tedbirleri aldıklarını ve gerekli uyarıcı afişlerini astıklarını belirtti.

Diğer salon işletmecisi Yusuf Bozgün ise 1 Temmuz'daki düğüne hazırlıklarını yaptığını ve salonlarda ki bütün uyarıcı afişlerini astıklarını yeni evlenecek çiftlerin mutlu günlerine eşlik edeceklerini ifade etti.