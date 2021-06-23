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Düğün salonları ve mobilya mağazalarına deprem denetimi - Son Dakika

Düğün salonları ve mobilya mağazalarına deprem denetimi

23.06.2021 14:17
Düğün salonları ve mobilya mağazalarına deprem denetimi, System.String[]

Osmangazi Belediyesi'nin muhtemel bir depremde yaşanabilecek can ve mal kaybını önlemek maksadıyla başlattığı denetimler sürüyor.

Osmangazi Belediyesi'nin muhtemel bir depremde yaşanabilecek can ve mal kaybını önlemek maksadıyla başlattığı denetimler sürüyor.

İlçedeki market, oto galeri, düğün salonu, mobilya mağazası, teşhir salonu ve benzeri iş yerlerine yönelik yürütülen denetimlerde, bina taşıyıcı sistemlerinin mimari ve statik projelerine uygunlukları inceleniyor. Projeye aykırı yapılar hakkında zabıt tutulup hazırlanan raporlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletiliyor.

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde meydana gelen son İzmir depreminde ciddi mal ve can kaybı yaşanmış, depremin ardından yapılan denetimlerde, bazı binaların giriş ve bodrum katlarında, alan büyütmek için kiriş ve kolonların kesildiği, bunun da binaların taşıyıcı sistemini zayıflattığı tespit edilmişti. Yaşanan felaketin ardından Bursa Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon ve İskan Şube Müdürlüğü'nün aldığı Deprem Hazar Azaltma Çalışmaları kararının ardından harekete geçen Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz Ocak ayından itibaren ilçedeki iş yerlerine yönelik geniş çaplı bir denetim başlatmıştı.

Denetim için 3 ayrı ekip kuruldu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Fen İşleri ve Yapı Kontrol Müdürlükleri'nde görevli inşaat mühendisi ve mimarlardan oluşan ekipler tarafından yürütülen denetimlere, ilk olarak büyük market ve alışveriş merkezleri ile başladıklarını söyledi. Denetimler için 3 ayrı ekip oluşturduklarını belirten Başkan Dündar, "Belediye olarak bugüne kadar ilçemizde depreme karşı pek çok çalışma gerçekleştirdik. Örneğin, Osmangazi'nin 5 farklı noktasında Deprem Veri İstasyonu kurduk. İlçemizin olası bir depremde karşı karşıya kalacağı riski belirlemek için, Master Plan Çalışması yaparak çöküntü alanlarını belirledik. Zemin ve üst yapı yönünden riskli bulunan bu bölgelerin neredeyse tamamını Kentsel Dönüşümde öncelikli alan listesine aldık. Kısaca, deprem gerçeğini hiçbir zaman göz ardı etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

İzmir depreminin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında, ekiplerin sahada denetimlerini sürdürdüklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Geçen şubat ayında başlayan çalışmalarda, ekiplerimiz ilk olarak büyük marketler, mobilya mağazaları, oto galeri ve düğün salonlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Üçer kişiden oluşan ekiplerimiz, bugüne kadar 471 market, 224 oto galeri ve 30 mobilya mağazası olmak üzere toplam 727 iş yerinde taşıyıcı sistemlerinin mimari ve statik projelerine uygun olup olmadığına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında düzenlenen raporlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. - BURSA

Düğün salonları ve mobilya mağazalarına deprem denetimi
Düğün salonları ve mobilya mağazalarına deprem denetimi
Düğün salonları ve mobilya mağazalarına deprem denetimi

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Deprem, Düğün, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Düğün salonları ve mobilya mağazalarına deprem denetimi - Son Dakika


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