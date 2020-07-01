Düğün salonları ve sinemalar tedbirle kapılarını açtı - Son Dakika

Düğün salonları ve sinemalar tedbirle kapılarını açtı
Korona virüsle mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu.
Korona virüsle mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu.Bu işletmeler 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılmaya başladı;
Açılan işletmelere ise yenileri eklendi. Tabi bir dizi önlemler kapsamında...Örneğin düğün salonlarında artık alışılagelmiş görüntüler olmayacak.Sadece gelin ve damat dans edebilecek.Düğün salonları virüs önlemleri ile açıldı.
Virüs bulaşma riskinin azaltılması için düğün süreleri kısa tutulacak. Düğünlerde takı merasimi ve toplu fotoğraf çekimi de yasak. Misafir sayısı ise fiziki mesafeye göre planlanacak. Düğün salonlarının yanı sıra sinema, sergi ve tiyatrolar da kapılarını bir dizli tedbirler kapsamında açtı. Sinema salonlarına yüzde 60 kapasiteyle izleyici alınacak; Sosyal mesafe kuralları burada da geçerli olacak. Koltukta oturan kişinin sağ-sol ön ve arkasındaki koltuklar boş bırakılacak. Sinema salonlarında maske kullanımı zorunlu olacak. Film gösterilen salon klimaları ve vantilatör de kullanılmayacak. Tiyatro salonları da yönetmeliğe uygun bir şekilde faaliyetlerine başlıyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:52 Kaynak: İHA
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