Düğün salonları yeni normale hazır - Son Dakika

Düğün salonları yeni normale hazır

Düğün salonları yeni normale hazır İşletmeci Çarıklı : "Yarınki düğüne hazırız" Korona virüs önlemleri kapsamında hizmet vermeyen düğün salonları, uzun bir aranın ardından yarın yeniden kapılarını açıyor.

Düğün salonları yeni normale hazır

Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim

İşletmeci Çarıklı : "Yarınki düğüne hazırız"

İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında hizmet vermeyen düğün salonları, uzun bir aranın ardından yarın yeniden kapılarını açıyor. Açılış öncesi düğün salonlarında yapılan hummalı hazırlık çalışmaları yakından görüntülendi.

Dünyayı etkileyen korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de faaliyetleri durdurulan düğün salonları yarın itibarıyla açılıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesindeki yeni normalleşme kuralları kapsamında salonlarda hazırlıklar tamamlandı.

Zeytinburnu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de ilçede bulunan düğün salonlarına alınması gereken önlemleri tebliğ etti. Yeni sezon başlamadan önce salonlarda dezenfekte işlemi yapıldı. Masa ve sandalye aralarındaki mesafeler kontrol edilerek broşürler yapıştırıldı. Hazırlıklarını tamamlayan işletmeler yarın ilk düğünlerini gerçekleştirecek.

"Yarınki düğüne hazırız"

Düğün salonu işletmecisi Kazım Çarıklı, "Yarınki düğüne hazırız. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda tüm broşürlerimiz, mesafe aralıkları çizgilerimiz, el dezenfektanlarımız, maske takma zorunluluğunu ibare eden broşürlerimiz, masalarda dezenfektanlarımızla hazırız. Sandalyelerimiz arasın 65 santimetre, masalarımız arası 1,5 metre olarak tüm önlemlerimizi aldık" dedi.

"Gelin ve damat ilk danslarını yapacaklar"

Girişte misafirleri ateş ölçerle karşılayacaklarını söyleyen Çarıklı, "Sosyal mesafemizi koruyarak misafirlerimizi içeri davet ediyoruz. 38 derece ve üstü ateşi çıktığı zaman kendilerinin en yakın sağlık kuruluşuna gitmesini tavsiye ediyoruz. Dans konusunda da İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında gelin ve damadımız haricinde misafirlerimiz dans edemeyecekler. Dinleti müziği olarak hizmet vereceğiz. Gelin ve damat ilk danslarını yapacaklar" diye konuştu.

"Her törenden sonra dezenfekte işlemlerini uyguluyoruz"

İki tören arasında bir saat aralık olmak zorunda olduğunun altını çizen Çarıklı, "Açık havada olması elimizi güçlendiren bir etken. Her törenden sonra dezenfekte işlemlerini uyguluyoruz. Genelgede bu konuda bir tebligatname imzalatıldı. Personellerimizin de ateş ölçümünü yaparak bir dosya haline getirip onları 14 gün boyunca herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek amacıyla saklayacağız" şeklinde konuştu.

Takı törenleriyle ilgili konuşan Çarıklı, "Eski usul takı törenleri olmayacak. Misafirler gelin ve damat ile sarılamayacak. Alışagelmiş süreç maalesef devam edemeyecek. Gelen misafirler takılarını kutuların içerisine atacak. Gelin ve damadımız bireysel fotoğraf çekiminde maskelerini çıkarabiliyorlar. Onun haricinde maske zorunluluğu var. Takvimimiz dolmaya başladı. Özellikle misafirlerimiz açık hava olması dolayısıyla tercih sebebi oluyoruz. Ertelenen düğünler yapılmaya başlandı. Yeni sezon için biriken talep arza dönüşmeye başladı" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Düğün salonları yeni normale hazır - Son Dakika

Son Dakika

23:10 Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı 22:54 İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı 21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:29 Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 20:07 Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor 19:41 Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 15:05 Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı 14:26 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu 12:55 Son Dakika: Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak 11:21 Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu 08:11 Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
23:09
İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
23:07
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
22:53
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
22:44
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
22:43
Bakan Albayrak, yeni doğan çocuğu için mesaj atan ve dua edenlere teşekkür etti
22:13
YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı
21:57
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
21:38
Kayseri'de otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
21:31
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
21:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 23:39:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düğün salonları yeni normale hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]