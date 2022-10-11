Düğün salonlarında davetlileri gözüne kestiren çocuk hırsızlar yine iş başında - Son Dakika
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Düğün salonlarında davetlileri gözüne kestiren çocuk hırsızlar yine iş başında

11.10.2022 09:48
Düğün salonlarında davetlileri gözüne kestiren çocuk hırsızlar yine iş başında

Diyarbakır'da son günlerde düğün salonlarına dadanarak telefon hırsızlığı yapan 2 çocuk, bu kez de bir kadının sırtındaki çantadan telefonu çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Diyarbakır'da son günlerde düğün salonlarına dadanarak telefon hırsızlığı yapan 2 çocuk, bu kez de bir kadının sırtındaki çantadan telefonu çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Bağlar ilçesindeki bir düğün salonunda geçen hafta meydana gelen hırsızlık olayında bir çocuk, kaşla göz arasında gözüne kestirdiği telefonu çalmıştı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansımıştı. Çocuklar, yine Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir düğün salonuna gelen davetlileri hedef aldı. 9 Ekim'de meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi olan çocuklar, davetliler oynadıkları sırada bu kez bir kadının sırt çantasından kaşla göz arasında çaldıkları telefonla kayıplara karıştı. Hırsızlık anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Mağdur kadın, telefonunun çalındığını ise güvenlik kameraları izlenirken öğrendi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün salonlarında davetlileri gözüne kestiren çocuk hırsızlar yine iş başında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğün salonlarında davetlileri gözüne kestiren çocuk hırsızlar yine iş başında - Son Dakika
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