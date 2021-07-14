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Düğün salonlarıyla ilgili emsal karar! Verdiği kaporayı mahkeme kararıyla geri aldı - Son Dakika

Düğün salonlarıyla ilgili emsal karar! Verdiği kaporayı mahkeme kararıyla geri aldı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:41

Balıkesir'de yaşayan Emre Erden, tarihi önceden planlı olan oğullarının sünnet düğününü, pandemi sürecine rast gelmesinden dolayı ileri bir tarihe aldırmak istedi. Anlaşıp kaporasını verdiği düğün salonunun sahibi 10 bin TL ilave para isteyince Erden, anlaşmayı iptal ettirip, kapora iadesi talep etti. Kaporasını alamayan Erden, mahkemeye başvurdu. Tüketici Mahkemesi, asıl alacağına ilave, yüzde 20'si oranında icra inkar tazminatıyla toplam 7 bin 200 TL'nin Emre Erden'e ödenmesine karar verdi.

Emre Erden, 2019 yılında, oğulları Ömer (4) ve Emir (10) Erden'in sünnet düğünü için bir düğün salonu sahibiyle 15 bin TL'ye anlaştı. 5 Temmuz 2020'de yapılacak düğün için kapora olarak da banka yoluyla 6 bin TL ödeme gerçekleştirdi. 2020 yılının mart ayına gelindiğinde ise pandemi süreci başladı, organizasyonlar kısıtlandı. 2020 yılının temmuz ayında da düğün organizasyonlarının 4'te 1 kapasiteyle yapılması yönünde kısıtlama çıkarıldı. Emre Erden de bu kısıtlamada düğünü yapmayıp, ileri bir tarihe ertelemek istedi. Bunun için kendisinden 10 bin TL ilave para talep edildiğini söyleyen Erden, düğünü iptal ettirip, kaporasını geri istedi. Kaporasını geri alamayınca da avukatı Fırat Karayaka ile Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Emre Erden'i haklı bulan mahkeme, asıl alacağına ilave olarak, yüzde 20'si oranında icra inkar tazminatıyla birlikte toplam 7 bin 200 TL'nin Emre Erden'e ödenmesine karar verdi.

Mahkemenin haklı bulduğu Emre Erden, "İçerideki paramızı geri almak ve düğünü iptal etmek istedim. Paramızı geri veremeyeceklerini söylediler. Avukatım Fırat Karayaka ile birlikte mahkemeye başvurduk ve davayı kazandık. Avukatıma da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Düğün salonlarıyla ilgili emsal karar! Kaporasını mahkeme kararıyla geri aldı

ÖDEDİĞİ BEDEL İADE EDİLDİ

Düğünler, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren serbest bırakılsa da 500 kişilik düğün gerçekleştirmenin hukuken mümkün olmadığını belirten Bursa Barosu avukatlarından Fırat Karayaka, "Mevcut sistemde düğün 125 kişilik yapılacaktı. Müvekkilimiz ise 500 kişilik bir ödeme yapması sebebiyle, 125 kişilik düğün yapmak istemedi. Düğün tarihini, pandemi nedeniyle kısıtlamanın olmadığı ileri bir tarihe ertelemek istemiştir. Fakat düğün salonu yetkilileri, erteleme için müvekkilimden ekstra bir para talep etmiş ya da 125 kişilik düğün yapılabileceği bildirilmiştir. Müvekkilim, her ikisini de kabul etmediği için düğün salonu müvekkilimin yatırmış olduğu düğün bedelini geri iade etmemiştir. Balıkesir Tüketici Mahkemesi'nde açtığımız davamız haklı bulunmuş olup, müvekkilimiz ödediği düğün bedelinin tamamını geri almaya hak kazanmıştır" dedi.

Düğün salonlarıyla ilgili emsal karar! Kaporasını mahkeme kararıyla geri aldı

"EMSAL OLACAK BİR DAVA"

Müvekkili Emre Erden'in, anlaşılan düğün bedelini iade alabilmek için icra takibi başlattığını söyleyen Avukat Karayaka, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Düğün yapılamadığı için borçlu olan düğün salonu yetkililerinin kötü niyetli olarak icra takibine itiraz etmesinden dolayı, anlaşılan düğün bedeli olan 6 bin TL'ye ilave, yüzde 20'si oranında da, müvekkilimize kötü niyet tazminatı ödemekle mahkum kılınmıştır. Bu davanın hukuki olarak emsal bir dava olacağını düşünüyorum. Çünkü bu davada alınan kararla, düğün salonlarının açık olduğu bir dönemde, düğünün yapılmamasından dolayı tüketici mağdur edilmemiştir."

Düğün salonlarıyla ilgili emsal karar! Verdiği kaporayı mahkeme kararıyla geri aldı
Düğün salonlarıyla ilgili emsal karar! Verdiği kaporayı mahkeme kararıyla geri aldı
Düğün salonlarıyla ilgili emsal karar! Verdiği kaporayı mahkeme kararıyla geri aldı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Düğün salonlarıyla ilgili emsal karar! Verdiği kaporayı mahkeme kararıyla geri aldı - Son Dakika Ekonomi


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