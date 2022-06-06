Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika
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Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı

06.06.2022 13:58

Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı Düğün salonu, çamur salonuna döndü Oteldeki düğün salonunun içi ve çevresi çamurla doldu İşletme sahibi Anıl Şahin: "İnsan boyunu geçen sularla mücadele ettik" Burdur'da geçtiğimiz cumartesi sel...

Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı

Düğün salonu, çamur salonuna döndü

Oteldeki düğün salonunun içi ve çevresi çamurla doldu

İşletme sahibi Anıl Şahin:

"İnsan boyunu geçen sularla mücadele ettik"

BURDUR - Burdur'da geçtiğimiz cumartesi sel sularının düğün anında bastığı düğün salonunun son hali, selin boyutunu gözler önüne serdi. Birçok davetlinin masaların üzerine çıkarak selden korunduğu salonun çamurla dolduğu gözlendi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde bir düğün salonunda, meydana gelen sel felaketinden vatandaşlar canlarını zor kurtarmıştı. Düğün organizasyonu esnasında dağdan gelen sel salonu basmıştı. Masa ve sandalyeler sular içinde kalmış, düğüne gelenler ise masaların üzerine çıkarak kurtulabilmişti. Suların çekilmesiyle otel çamurlar içinde kaldığı, salonun içi ve çevresinin ise çamur balçıklarıyla dolduğu gözlendi.

İşletme sahibi Anıl Şahin, en büyük tesellilerinin can kaybı olmadığını ifade ederek, "Büyük bir olay atlattık, maddi olarak kaybımız olsa da düğün esnasında çocuklar da vardı. Yaralımız yok. Yukarı dağdan gelen sel direkt salona geldi" dedi. Düğün için gelen misafirlerin canlarını kurtarmak için çaba harcadıklarını belirten Şahin, "Metrekareye 25 kilogramlık yağışın hepsi buradan geçti. Büyük insan boyunu geçen sularla mücadele ettik, otelin kapılarını kırarak içerdeki sel sularının dışarıya tahliye etmesini sağladık, dağlardaki arı kovanları bile otele geldi" dedi.

Öte yandan AFAD ekipleri, çamurlarla kaplı olan düğün salonunda temizlik çalışması başlattı.

Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı
Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı
Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı
Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı
Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı
Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı
Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı
Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı
Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı
Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı
Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı
Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı
Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı
Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı
Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı
Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı
Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı
Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı
Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı
Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı

YORUMLAR
500
Burdur'daki su basan düğün salonunun işletmecisi yaşadıklarını anlattı Burdur'daki su basan düğün salonunun işletmecisi yaşadıklarını anlattı Sele düğünde yakalandılar, masaların üzerine çıkarak kurtuldular Sele düğünde yakalandılar, masaların üzerine çıkarak kurtuldular
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sel suları nedeniyle misafirlerin masaya çıktığı düğün salonundan geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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