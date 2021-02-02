Düğün salonu girişindeki demir korkulukları böyle çaldılar - Son Dakika

Düğün salonu girişindeki demir korkulukları böyle çaldılar
GAZİANTEP - Gaziantep'te hırsızlar, bir düğün salonu girişindeki demir korkuluklar çaldı. Çalma anı kameralara yansırken polis 2 hırsızı da yakaladı.
Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İncilipınar mahallesinde bulunan bir düğün salonunun girişindeki demir korkulukları çalan 2 şüpheli şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA
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