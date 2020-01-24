Düğün salonu, inşaatı bitirilmeyince ahıra döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düğün salonu, inşaatı bitirilmeyince ahıra döndü - Son Dakika

Düğün salonu, inşaatı bitirilmeyince ahıra döndü

18 dakika önce

Denizli Buldan Belediyesi tarafından 2018 yılında yapımına başlanan düğün salonu inşaatı tamamlanmayınca inşaat büyük ve küçükbaş hayvanlarının kullandığı açık ahıra döndü.

Düğün salonu, inşaatı bitirilmeyince ahıra döndü, System.String[]

Denizli Buldan Belediyesi tarafından 2018 yılında yapımına başlanan düğün salonu inşaatı tamamlanmayınca inşaat büyük ve küçükbaş hayvanlarının kullandığı açık ahıra döndü. Kadıköy Mahallesi sakinleri düğün salonu diye yapımına başlanan sonradan ahıra dönen yapının tamamlanmasını istiyor. Belediye ise kaynak olmadığı için inşaatın tamamlanamadığını savundu.


Bin 350 nüfuslu Buldan Kadıköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Atalay, her seçim döneminde verilen sözlerin tutulmadığını, düğün salonu için başlatılan inşaatın hayvan ahırı olduğunu söyledi. Mahalle sakinleri ile toplanıp duruma tepki gösteren Atalay, 2018 yılında inşaat çalışmalarına başlanan düğün salonunda kenar duvarlarının yapılmasının ardından hiçbir iş yapılmadığını sonrasında ise inşaatın ahıra döndüğünü belirtti. Atalay, "Düğün salonu istiyoruz. Kanalizasyon problemimiz var. Bunlar yapılsın başka bir şey istemiyorum. Mahallemize hiçbir hizmet yok. Mahalleli hasta oluyor kokudan dolayı" dedi.


Öte yandan, inşaatın belediye tarafından kaynak olmadığı için bitirilemediği öğrenildi. - DENİZLİ

Buldan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Şüpheli vakaya rastlanmadı
Son dakika: 400 hakim ve savcı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bilgi toplanıyor Bingöl'de 23 yıllık su sorunu çözüldü MEB'in bastırdığı kitaptaki çizimler tartışma yarattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 15:12:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düğün salonu, inşaatı bitirilmeyince ahıra döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]