Düğün salonu işletmecileri gelecekten umutsuz - Son Dakika

Düğün salonu işletmecileri gelecekten umutsuz

Düğün salonu işletmecileri gelecekten umutsuz Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Özkan İlhan: "Vaka sayıları sokak düğünleri ve okul düğünleriyle arttı" "Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Bursa Valiliğinin almış olduğu kararların arkasındayız" "Düğün salonu sahipleri...

Düğün salonu işletmecileri gelecekten umutsuz

Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Özkan İlhan:

"Vaka sayıları sokak düğünleri ve okul düğünleriyle arttı"

" Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Bursa Valiliğinin almış olduğu kararların arkasındayız"

"Düğün salonu sahipleri olarak salgın kurallarını yüzde 80'ini sağladık"

"Düğün salonu işletmecilerine yardım edilmezse 2021 sezonuna kimse dükkanını açmaz"

BURSA - Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Bursa Valiliği'nin almış olduğunu salgın kararlarının arkasında olduklarını belirten Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Özkan İlhan, "Sokak düğün ve okul bahçesi düğünlerde sosyal mesafe ve maske kuralı kontrol altına alınamadığı için Covid pozitif sayıları arttı. Biz gereken tüm kuralları uyguladık. Düğün salonu işletmecileri olarak bizler suçlu olarak gösteriliyoruz. Bu şekilde giderse 2021 yılında kimse iş yerini açamaz. Düğün salonu işletmecileri destek bekliyor" dedi.

Bursa'nın da arasında bulunduğu illerde artan korona virüs vakaları sebebiyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından alınan kararlar, düğün salonu işletmecilerini kara kara düşündürmeye başladı. Alınan karar gereği sokak, köy düğünü, sünnet cemiyeti, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceği ifade edilirken, düğünler ise nikah merasimi şeklinde en fazla 1 saatte tamamlanacak

Kısıtlamalar gereği bu sektörden en çok mağdur olanların sadece düğün salonları değil, kuaför, gelinlikçi, çiçekçi, kuyumcu, pastacı, fotoğrafçı gibi pek çok iş kolunun yer aldığını belirten Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Özkan İlhan, "Toplum sağlığını korumak ve üyelerimize ekonomik anlamda içine girdikleri sıkıntıların çözümü noktasında destek vermek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Salgın sürecinde olduğu gibi, yeni normalleşme sürecinde de Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Bursa Valiliği tarafından alınan tüm kararların arkasındayız. Bizim için önemli olan vatandaşımızın sağlığı ve ülkemizin bu mücadeleden en az hasarla çıkmasıdır" dedi.

Odaya bağlı düğün salonu işletmelerinin sıkı tedbirleri kendilerinin aldığını ve bunu harfiyen yerine getirdiğini ve sürekli idari yönetim tarafından denetime tabi tutulduklarını belirten Başkan İlhan, "Buna karşılık özellikle sokak düğünleri ile okul bahçelerinin düğün ve kına gibi eğlence amaçlı organizasyonlar için kiraya verilmesinin bu virüse davetiye çıkarmaktadır. Açık risk teşkil ettiğini ve önlemlerin buralarda alınmadığı ortadadır. Bunların da idari denetim kapsamına alınması talebinde de bulunduk. Maalesef, odamız üyesi olmayan bazı düğün salonu işletmecilerinin içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerde kurallara uymadığını görmekteyiz. BESOB'a bağlı Muhtelif esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak bu salgını en kısa sürede en az hasarla atlatıp, yeniden normal hayata dönmenin ilk yolu maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına sık sıkı uymak zorundayız" şeklinde konuştu.

Düğün salonu işletmecileri olarak tüm gereken tedbirleri aldıklarını hatırlatan Başkan İlhan, "Salonların mevcutlarını 3'te 1'e kadar düşürdük. Ancak sokak ve okul bahçesi düğünlerini bir türlü engelleyemedik. Bunun dönüp bize zarar vereceğini biliyorduk. En son gelen genelgede de sokak ve okul bahçesi düğünleri yasaklandı. Biz tedbirler konusunda salonlarımızda yüzde 100 olmasa da yüzde 80 oranında gereken kuralları uyguladık. Salgının tek artmasının sebebi, okul ve sokaklarda yapılan düğün ve cemiyetlerdir. Kesin ve nettir. Bunun yanında bizlere üye olmayan düğün salonlarını da kontrol altına alamadık. Kendi bildiklerini uyguladılar. Bu da sektöre zarar vermiştir" dedi.

Temmuz ayından sonra eleman ve organizasyon kısmında tüm üstlerine düşeni yerine getirdiklerini kaydeden İlhan, "Son yapılan kısıtlamalar sektörümüze zarar verecektir. Düğün salonları yüksek kiralarla işletilen yerlerdir. Bize bu konuda devlet büyüklerimizden çok acil bir şekilde yardım edilmesi gerekiyor. Bu şekilde devam ederse, elde olmayan sebeplerle kapatılma noktasına gelen bu sektör batma noktasına gelecektir. Çoğu işletme 2021 sezonuna dahi hazırlanamayacaktır" şeklinde konuştu.

Oda üyesi olmayan bazı işletmecilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları asılsız suçlayıcı ifadelerden duyduğu üzüntüsünü dile getiren İlhan, "Bu vesileyle kamuoyunda istenmeyen olaylar ve ifadeler sebebiyle Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak salgınla mücadelede etkin çalışma yürüten Bursa Valisi Yakup Canbolat başta olmak üzere tüm kamu yöneticilerinden özür dileriz" dedi.

Düğün salonu işletmecileri gelecekten umutsuz

Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 10:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Düğün salonu işletmecileri gelecekten umutsuz - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Bahçeli'nin idam açıklamasına destek: Belirli suçlarda olmalı 13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı Christoph Metzelder'in telefon ve bilgisayarında çocuklara ait 297 adet cinsel içerikli görüntü bulundu İmamoğlu ile öğrenciler arasında dikkat çeken zam diyaloğu: Fiyatı 50 liraya kadar düşürdük Düğün öncesi tura giden genç çift, hırsız maymunların saldırısına uğradı Jorge Messi, oğlu Lionel Messi'nin 700 milyon euroluk serbest kalma maddesinin geçerli olmadığını savundu Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı Son Dakika! İTÜ mezunu Halit Ayar'ı öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Dünya Sağlık Örgütü "Mümkün değil" demişti! Rusya Savunma Bakanı'nın koronavirüs aşısı olduğu ortaya çıktı Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Elazığ'da vatandaşlar gölgelik alanlara sığındı Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu Muharrem İnce, "CHP'den istifa edecek misiniz?" sorusuna yanıt verdi: Ben buradayım Tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücüye para cezası verildi 87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu
Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi         
14:11
Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu         
14:07
Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı         
14:03
Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti         
13:45
Bu kadarına da pes! Koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadın, 72 saatte 5 düğüne gitmiş Bu kadarına da pes! Koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadın, 72 saatte 5 düğüne gitmiş         
13:42
Arda Turan, gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini kazandı Arda Turan, gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini kazandı         
13:39
Maskesiz diye otobüse alınmayınca, sileceklere tutunarak yolculuk yaptı Maskesiz diye otobüse alınmayınca, sileceklere tutunarak yolculuk yaptı         
13:32
3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı 3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı         
12:31
Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü         
12:30
Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü         
12:29
Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü         
12:24
Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı         
12:02
Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü         
12:01
İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
11:55
Gambiyalı amatör futbolcu Yahya Jarju, takımından ayrılıp bici bici satarak geçimini sağlıyor Gambiyalı amatör futbolcu Yahya Jarju, takımından ayrılıp bici bici satarak geçimini sağlıyor         
11:37
Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan "Yandaş mısınız?" sorusuna cevap verdi         
11:37
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi bölemez" dediği İnce, 'Memleket Hareketi'nin ilk durağında bir avuç kalabalığa seslendi         
11:31
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi         
10:27
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar         
10:14
Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada         
10:12
Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı         
10:03
Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor         
09:50
Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu         
09:17
Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti         
08:55
Sağanak yağış geliyor! Listede 7 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 7 il var         
08:25
Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak         
08:13
Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı         
07:39
MasterChef Türkiye'ye Danilo Zanna'nın verdiği Masterclass'ın kazananı belli oldu MasterChef Türkiye'ye Danilo Zanna'nın verdiği Masterclass'ın kazananı belli oldu         
07:37
Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı         
23:01
Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti         
21:10
Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2020 17:47:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Düğün salonu işletmecileri gelecekten umutsuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei