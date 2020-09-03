Düğün salonu işletmecileri ve organizasyoncular Kocaeli Valiliği'ne taleplerini iletti - Son Dakika

Düğün salonu işletmecileri ve organizasyoncular Kocaeli Valiliği'ne taleplerini iletti

KOCAELİ Düğün Salonları ve Organizasyoncuları Derneği üyeleri, Kocaeli Valiliği'ne gelerek düğün salonlarının belirlenecek önlemler ile tekrar hizmet vermeye başlamasını talep etti.

Düğün salonu işletmecileri ve organizasyoncular Kocaeli Valiliği'ne taleplerini iletti, System.String[]
KOCAELİ Düğün Salonları ve Organizasyoncuları Derneği üyeleri, Kocaeli Valiliği'ne gelerek düğün salonlarının belirlenecek önlemler ile tekrar hizmet vermeye başlamasını talep etti.

Kocaeli Düğün Salonları ve Organizasyoncuları Derneği üyeleri, Kocaeli Valiliği önünde işletmelerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmasından dolayı çeşitli taleplerde bulundu. Valiliğe verdikleri dilekçede, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yasaklanan hizmetlerin kendilerinin iş yapmasına engel olduğunu belirten dernek üyeleri, işletmelerinin belirlenecek önlemleri uygulayacak şekilde tekrar açılmasını talep etti.

'BİRÇOK SEKTÖR BATMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA KALMIŞTIR'Kocaeli Valiliği'ne dilekçe sunduktan sonra dernek üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Kaan Kandemir, "2 Eylül 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın 89780865/153-14210 sayılı Covid-19 ek tedbirler kararı gerekçesi ile sokak, köy, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinlikler yasaklanmıştır. Nikahlar 1 saate düşürülmüş ve su hariç yiyecek-içecek ikramı kaldırılmış, oyun yasaklanmıştır. Bu kararlardan sebep, vergisini veren, sigortalı işçi çalıştıran düğün salonları, organizasyon firmaları, ses ve müzik sektörü çalışan ve firmaları, beyaz eşya sektörü, kuyumculuk sektörü, gelinlik sektörü, ev tekstili, fotoğraf hizmeti sektörü, yiyecek içecek sektörü, çiçek sektörü ve tekstil sektörü gibi birçok sektör batma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır" dedi."BU KISITLAMALAR İLE İŞ YAPMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Genelgeler ile getirilen yasaklar altında çalışmalarının mümkün olmadığını söyleyen Kandemir, "Zor durumda ve mağdur olan esnaf olarak bu kısıtlamaların kaldırılmasını istiyoruz. Bu kısıtlamalar ile iş yapmamız mümkün değildir. Bu yüzden kiralarımızın, personel maaşlarımızın, personel sigorta ücretlerinin, vergilerimizin ve kredilerimizin dondurulmasını ya da yasak boyunca ertelenmesini talep ediyoruz. Bu kısıtlamalar eğer kalkmazsa, kısıtlama için bir süre verilmesini ve toplumda oluşan belirsizliğin bitmesini istiyoruz. Bu kararın diğer toplu taşıma, kafeterya, restoran, otel, gece kulübü gibi işletmeler ile kıyaslandığında metrekare ve misafir edilen kişi sayısı göz önünde bulundurulur ise sosyal mesafeye çok daha uygun düğün salonları ve kır bahçelerinde hizmet verdiğimiz, bununla birlikte önlem almanın çok rahat ve uygulanabilir olduğu anlaşılacaktır. Bu sebeplerden ötürü alınan kararların ve isteklerimizin gözden geçirilmesi, alınacak önlemler ile çalışmaya devam edilecek şekilde yasakların kalkmasını istiyoruz" diye konuştu.


- Kocaeli

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 17:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düğün salonu işletmecileri ve organizasyoncular Kocaeli Valiliği'ne taleplerini iletti - Son Dakika

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