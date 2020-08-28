Düğün salonu işletmecilerin düğünlere gelen kısıtlamalar ertelensin istiyor - Son Dakika

Ankara'da bir araya gelen düğün salonu işletmecileri İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile düğünlerin en fazla bir saat olmasına yaptıkları bir basın duyurusu ile tepki göstererek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Ulus Atatürk Anıtı önünde toplanan düğün salonu işletmecileri adına açıklama yapan Ankara Düğün Salonları Derneği Başkanı Yılmaz Ulucan, "Düğün kısıtlaması yapılacaksa; bunun süre bazında 2,5 saat olarak sınırlandırılmasını ve nişan, kına gecesi ile sünnet düğünlerinin de komple iptali yerine, bu kısıtlamaya dahil edilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde dans ekiplerinin, yemek servisinin ve müzik organizasyonunun yasaklanmasından dolayı; müzisyenlere, animatörlere, catering firmalarına ve çalışanlarına, organizasyon firmalarına ve çalışanlarına maddi desteğe dahil edilmesi lazım. Sokak düğünlerinin yasaklanması ve düğün sektörü kapatılacaksa; bu sektörden geçimini sağlayan her iş kolu dahil olacak şekilde, kira-fatura-vergi gibi ödemelerin durdurulması ve kredi yapılandırma/erteleme yolunun açılıp maddi olarak bir gelir olmayacağı için; devletimiz tarafından geçim desteğinin sağlanması

Vatanını, milletini ve bayrağını seven düğün emekçileri olarak; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun sesimizi duyup en kısa sürece çözüm üreteceklerine gönülden inanıyoruz. Bu pandemi sürecinde hayatlarını riske atarak büyük fedakarlık yapan bütün sağlık çalışanlarımıza ve süreci şeffaf şekilde yürüten Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, bu sıcağın altında bizleri iyi niyetleri ile bekleyen emniyet mensubu arkadaşlarımıza, siz değerli basın mensuplarına ve en önemlisi bizlere destek veren bütün sağduyulu vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Mağduriyetini dile getiren düğün salonu işletmecisi Begüm Demiraslan, "Bu sektörde bir çok emekçi var. Ailelerin mağduriyeti bir taraftan, işletmelerin mağduriyetleri bir taraftan zor durumdayız. Bu insanlar borca girip ev alıyorlar. Her açıdan bir mağduriyet söz konusu. Biz kendi işletmelerimize bir sürü malzeme aldık ve hepsinin son kullanma tarihi geçecek. Halk ve toplum sağlığı elbette her şeyin üzerinde ama biz gereken tüm önlemleri alarak bu işe başladık. Özellikle ben kadın girişimci olarak yedi tane sigortalı personelimden hangisini işten çıkaracağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Düğünü ertelenen ve salonların eski haline dönmesini isteyen Samet Yerli, "Genelge ile düğünlerin bir saate indirileceği söylendi. Havuzlar açık, AVM'ler açık her yer açık ama düğün salonları kapalı. En azından 20 gün önce haber verilseydi keşke Bizim yurt dışından gelen akrabalarımız var hepsi şu anda mağdur. En azından düğün sürelerinin iki buçuk saate çıkarılmasını istiyoruz" dedi. - ANKARA