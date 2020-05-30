Düğün salonu işletmecilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup - Son Dakika

DÜĞÜN Saloncuları ve Organizasyoncular Sendikası Başkanı Barış Ay, koronavirüs nedeniyle düğün salonlarında uygulanan düğün yasağının 15 Haziran'da sona ermesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı'na mektup gönderdi.

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular Sendikası Başkanı Barış Ay, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs nedeniyle düğün salonlarının faaliyetlerinde verilen aranın 15 Haziran'da sona ermesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı'na mektup gönderdiklerini söyledi. Mektupta sektör olarak yaşadıkları sıkıntıları anlattıklarına değinen Ay, salonlarında yarın açılacakmış gibi tedbirleri aldıklarını dile getirdi. 1 Haziran'da düğün salonlarının da açılmasını beklediklerini, ancak açıklanan genelgede kendilerine yer verilmemesiyle hayal kırıklığı yaşadıklarına değinen Ay, "Cumhurbaşkanımıza talep mektubunuzu ilettik. Postaya verdik. Mektubumuzda sektörümüzün problemlerini anlattık. Eğer bu şekilde devam ederse kaçak düğün yapılma olaylarının olacağını tahmin ediyoruz. Bizim düğün salonlarında kontrolümüzde düğün yaparız. Gelenler ateşleri ölçülecek, maskeleri verilecek, sosyal mesafe kurallarına uyulacak" dedi.

Gerekli tedbirlerin alınarak düğünleri gerçekleştirmeyi planladıklarından bahseden Ay, "Bizden istenen kuralları yerine getireceğiz. Düğün solonu işletmecileri gerçekten çok mağdur. Sektörümüzün sıkıntılar biriken kiraları ve günü gelen ödemeleri zamanı gelecek olan kredilerimiz var. Gerçekten çok mağduruz. Bu konuda hükümetimizden destek bekliyoruz. Bizlerin açılış süreci bir an önce belirlemeli. Gelin, damat adaylarımızın düğünlerin planlamalı. Gelin bu sektörün önünü açalım, bir tarih verelim ve bu tarihte de açmaları için gerekli şartlar hazırlayalım" diye konuştu.

Ay, Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiği mektupta isteklerini 10 maddede açıkladıklarını belirtti. 90 gündür düğün salonlarının kapalı olduğunu anlatan Ay, mektupta şu taleplere yer verdi:

"İş yerlerini kapatan düğün davet saloncuları ve organizasyonculara nakdi yardım yapılmalı. Salgın süreci boyunca hizmetlerde kullandığımız içecek, yiyecekler de KDV ve ÖTV kaldırılmalı. Salgın döneminde elektrik, su, doğalgaz faturaları Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde en az 9 ay ertelenmesi. Kapalı olan esnafımızdan tabela vergisi, çevre vergisi ve işgaliye harcı geçici olarak alınmamalı. Vergi, SGK, Bağkur prim borçları 1 yıl süreyle faizsiz ötelenmeli. Bu dönemde iş yeri kapalı olan esnafa kira desteği verilmeli yanı sıra stopaj vergisi de kaldırılmalı. Kapalı olan esnafımızın kesmiş oldukları çeklerin mücbir sebep kapsamına alınarak çeklerin ya devlet garantisine alınması ya da 1 yıl ötelenmesi. İcra durumuna düşmüş esnafımızın çeklerinin ve senetlerin ceza ve icra durumunun mücbir sebep kapsamına alınması. Sektörümüz için acilen 1 Haziran 15 Haziran tarihleri arası tarih verilmesi. Düğün davet saloncuları ve organizasyoncuların ilgili bakanlıklarımızın koyacağı şartnamelere uygun hareket edeceğine dair taahhüt vereceğimizin kabulüne."