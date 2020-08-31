Düğün salonu işletmecilerinden düğün yasaklarına protesto - Son Dakika

Düğün salonu işletmecilerinden düğün yasaklarına protesto

İstanbul İl Hıfzıssıhha kurulunun düğün, nikah, kına gibi organizasyonlarla ilgili aldığı ek tedbirler düğün salonu işletmecileri tarafından protesto edildi.

Düğün salonu işletmecilerinden düğün yasaklarına protesto, System.String[]

İstanbul İl Hıfzıssıhha kurulunun düğün, nikah, kına gibi organizasyonlarla ilgili aldığı ek tedbirler düğün salonu işletmecileri tarafından protesto edildi. Basın toplantısı düzenleyen işletmeciler, karar nedeniyle mağdur olduklarını vurguladı.

Korona virüs salgınında vaka sayılarının yeniden artmasının ardından İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha kararı ile Kapalı Salonlar da sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan etkinlikleri durdurulurken nikah ve düğün törenlerinde paketli su servisi dışında ikramlar yasaklandı. Bunun üzerine İstanbul Toplantı ve Düğün Salonları İşletmecileri Esnaf Odasına bağlı işletme sahipleri ve çalışanları bugün Küçükçekmece'de bir araya gelerek alınan kararı protesto etti.

Ellerinde pankart ve dövizler bulunan işletme sahipleri, korona virüs tedbirlerine bir çok sektörde uyulmadığını belirtti. Esnaf odası adına bir basına açıklaması yapan Adem Sönmez, "Tüm çabalara ve önlemlere rağmen Covid-19 pandemisinin devam etmesini düğün sektörü olarak endişeyle izliyoruz. Bizler düğün salonlarının işletmecileri ve tüm bileşenleri olarak düğün, nişan, kına v.b. etkinliklerimiz de sosyal mesafe hijyen ve maske kurallarına harfiyen uyarak gerek davetliler gerekse çalışanlarımız için güvenli törenler yapabilmeleri adına her türlü tedbiri almaktayız. Pandemi sürecinde maddi ve manevi olarak büyük bir yara almış olan düğün sektörü kuralsız denetimsiz yapılan sokak düğünleri, dernek lokalleri özel villa bahçeleri ve tekne düğünleri sayesinde yeniden kısıtlama ve yasaklamayla karşı karşıya kalmıştır. Çok zor ekonomik şartlarla mücadele edip hayatta kalma mücadelesi veren sektörümüz denetimsiz kontrolsüz yerler ve kurallara uymadan yapılan düğünler nedeniyle yeniden çalışamaz hale gelmiştir. Geçimini etkinlik sektörüne hizmet ederek sağlayan tüm bileşenleriyle 16 Mart tarihinden bu yana devam eden bu süreçte işletmelerini açık tutabilme ve istihdam sağlama olanakları giderek azalmaktadır. Tatil yerlerinde plajlar da otel etkinlik alanlarında tedbirler olmadan faaliyet ettiklerini hala görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına karar nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen yeni evlenecek çiftler de katıldı.

Düğününü sürekli ertelemek zorunda kalan damat adayı Erdem Gültekin, "3. aydan beri düğünümüzü yapamıyoruz. Mart ayından bu yana kiralarımız ödeniyor şu an çok büyük bir zarar içerisindeyiz. Devletimiz düğünleri değil toplu taşımayı halletmeli asıl sıkıntı oralarda" diye konuştu.

Gelin Yağmur Çalışkan ise, "Biz bütün gelinler adına temsili olarak buradayız. Aylardır boş yere kiralarını ödeyen çiftler adına burada bulunmaktayız. Onların hakkını savunmak için buradayız. Düğünleri yapamadıkları için aynı evde oturamayanlar. Hem maddi hem de manevi olarak zorda kalan çiftlerimiz var. Devletimizden destek bekliyoruz. Metrobüste, barlarda bir sürü yerlerde insanlar iç içe umarım bu hastalık bir an önce biter" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 14:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düğün salonu işletmecilerinden düğün yasaklarına protesto - Son Dakika

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