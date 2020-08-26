Düğün salonu işletmecilerinden düğünler iki saate çıkarılsın talebi - Son Dakika

Düğün salonu işletmecilerinden düğünler iki saate çıkarılsın talebi

Düğün salonu işletmecilerinden düğünler iki saate çıkarılsın talebi Ankara'da çeşitli illerden gelen düğün organizasyonu yetkilileri bir araya gelerek İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yapılan düğünlerde kısıtlamaya tepki göstererek mağduriyetlerinin çözülmesini istediler.

Düğün salonu işletmecilerinden düğünler iki saate çıkarılsın talebi

ANKARA - Ankara'da çeşitli illerden gelen düğün organizasyonu yetkilileri bir araya gelerek İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yapılan düğünlerde kısıtlamaya tepki göstererek mağduriyetlerinin çözülmesini istediler.

Başkentte bir araya gelen Ankara, İstanbul, Bursa düğün salonları dernekleri, Ankara Müzisyenler, Ankara Aşçılar, Ankara Organizasyonlar, Kınacılar Derneği yetkilileri Yenimahalle İlçesi'nde bulunan bir kır düğünü mekanında buluşarak, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı düğünlerdeki kısıtlama kararından dolayı mağdur olduklarını dile getirdikleri bir basın toplantısı düzenlediler. Alınan kararın sektördeki bir çok kişiyi olumsuz etkilediğini ve kısıtlamanın ekim ayı sonuna kadar ertelenmesini isteyen düğün yetkilileri alınan bu ani kararın bir an önce düzeltilmesini istediler.

Konu hakkında açıklama yapan Ankara Düğün Salonları Derneği Başkanı Yılmaz Ulucan, " On dört ilde alınmış olan düğün kısıtlamaları birçok işletmeyi, aile büyüklerini ve birçok çifti zor durumda bırakmış maddi ve manevi zarara uğratmıştır. Her vatandaş gibi bizlerde alınan bu karaların insan ve toplum sağlığına olduğunun farkındayız. Anlamakta zorlandığımız konular var. Bu 14 ilde restoranlarda herhangi bir kısıtlma yapılmadı. Restoranlarda bulaşmayan virüs her türlü tedbiri alan düğün salonlarında nasıl bulaşıyor? Tatil yörelerinde bulaşmayan virüs, düğün salonlarında nasıl bulaşıyor?

Düğün salonları işletmecileri olarak isteklerimiz şu şekildedir: İlk genelde şartlarının kasım ayı sonuna kadar devam ettirilmesi, denetimlere kontrolsüz ve denetimsiz şekilde yapılan sokak ve köy düğünleri ile başlanmasıdır. Hiçbir düğün kına ve düğün organizasyonlarının bir saat içerisinde tamamlanamayacağı aşikardır bu sürenin minimum iki saate çıkarılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Yaşanan durum hakkında mağdur olduklarını söyleyen Ankara Müzisyenler Derneği Başkanı Turan Dokgöz, "Hepimiz şok içerisindeyiz. Tüm müzisyen arkadaşlarımızın sahneleri var. Bu mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi bu sınırlamanın ekim sonuna ertelenip kaldırılmasını rica ediyoruz. Müzisyen arkadaşlarımız çok zor durumda çoğu çalgı aletleri satarak hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Devlet büyüklerimizin en azından bu hafta için bu kısıtlamayı kaldırmalarını rica ediyoruz" dedi.

Alınan karardan dolayı herkesin olumsuz etkilendiğini dile getiren organizasyon yetkilisi Ferhat Gül, " Çok acele alınmış bir karar. Süreç kısa olduğu için çiftlerimiz başta olmak üzere bu sektördeki herkeste mağduriyet oluştu. Beklentimiz bu yasağın biraz ertelemesi. İleri tarihe verilen bir kararname ile bizim bilgilendirmemiz gerekiyordu. Net keskin bir bilgi akışı yok. Ne yapabiliriz, sesimizi nasıl duyabiliriz diye buradayız" diye konuştu.

Düğün salonu işletmecilerinden düğünler iki saate çıkarılsın talebi

İçişleri Bakanlığı, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 23:17

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Düğün salonu işletmecilerinden düğünler iki saate çıkarılsın talebi - Son Dakika
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