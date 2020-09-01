Düğün salonu işletmecilerinden organizasyonlara kasım ayına kadar izin verilmesi talebi - Son Dakika

Bursa'da düğün salonu işletmecileri ve organizasyoncuları, kasım ayına kadar kına, nişan, sünnet ve organizasyonların devam etmesini, bunların sürelerinin 2 saate çıkarılmasını ve ikramlıkların servis edilmesine izin verilmesini talep etti.

Bursa Düğün Saloncuları ve Organizasyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gültekin Zarplı, düzenlediği basın toplantısında, düğün salonu işletmecileri olarak zor günler geçirdiklerini söyledi.

Düğün salonlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldığını ve daha sonra faaliyetlerine izin verildiğini hatırlatan Zarplı, "Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Türkiye çapında bütün meslektaşlarımızla kurallara yüksek hassasiyetle yaklaştık. Çünkü bir daha kapanmak istemiyorduk. Kovid-19 önlemlerine en iyi uyan sektörlerin başında geliyoruz. Bunun ispatı da camiamızda hiçbir vaka görülmemesidir. Vakaların artmasının sebeplerinden başlıcaları, sokak düğünleridir." dedi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğine ilişkin karar üzerine, kentte yapılması planlanan birçok organizasyonun, kısıtlamanın olmadığı Bilecik, Yalova gibi çevre illere alındığını dile getiren Zarplı, "Bizlerin ayakta kalabilmesi adına en azından kasım ayına kadar kına, nişan, sünnet ve organizasyonların devam etmesini, bunların sürelerinin 2 saate çıkarılmasını, ikramlıkların servis edilmesine izin verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.