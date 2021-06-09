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Düğün Salonu İşletmecilerine Tedbirler Hatırlatıldı - Son Dakika

Düğün Salonu İşletmecilerine Tedbirler Hatırlatıldı

09.06.2021 17:22
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Düğün Salonu İşletmecilerine Tedbirler HatırlatıldıCumhurbaşkanlığı kabinesi tarafından açıklanan Covid-19 tedbirleri kapsamında halen sınırlı sayıda kişiyle gerçekleştirilen düğünler konusunda bu gün Valiliğimizde düğün salonu işletmecileriyle bir toplantı yapıldı.

Düğün Salonu İşletmecilerine Tedbirler HatırlatıldıCumhurbaşkanlığı kabinesi tarafından açıklanan Covid-19 tedbirleri kapsamında halen sınırlı sayıda kişiyle gerçekleştirilen düğünler konusunda bu gün Valiliğimizde düğün salonu işletmecileriyle bir toplantı yapıldı. Vali Yardımcısı Şahin BAYHAN başkanlığındaki toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Oğuzhan AYKURT ve Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürü Hasan KARAYEL de hazır bulundu. Düğün salonu işletmecileri ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda konuşan Vali Yardımcısı BAYHAN, yayınlanan genelgeler ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına göre düğünlerin halen yasak olduğunu hatırlattı. Düğün salonu işletmecilerinin düğünler için izin verilen ölçülere dikkat edip, düğün sahiplerini denetlemesi gerektiğini ifade eden BAYHAN, "Bizim savaşımız Covid-19 ile. Kurallara düğün yapan herkesin kendi sağlıkları için dikkat etmesi gerekiyor" dedi. Yaz aylarında düğünlerin yoğunlaştığını hatırlatan BAYHAN şöyle konuştu: "Başta dünyayı arkasından ülkemizi ve şehrimizi etkileyen büyük bir salgınla karşı karşıyayız. Yaklaşık 1 buçuk yıldır her haftanın başında bu konuyla ilgili Sayın Valimizin başkanlığında toplantı yapıyoruz. Bir sürü tedbir alındı. Hıfzıssıhha Kurulu kararları ve diğer tedbirlerden herkes yoruldu farkındayız. Bu tedbirlerin gevşetilmesi ve bir daha alınmaması için belli başlı kurallara uymamız gerekiyor. "Yaz aylarında insanlarımızın düğün, insan, sünnet gibi sosyal aktivitelere büyük ağırlık verdiklerini hatırlatan Vali Yardımcısı BAYHAN, "Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen talimatlar ve yine biz bir takım hıfzıssıhha kurulu kararları aldık. Özellikle düğünlerle ilgili bazı konulara çokça dikkat etmemiz gerekiyor. İlimizde insanlar çocuklarının mürüvvetlerini görmek için çok çeşitli aktivitelere başvuruyor. Bu aktivitelerin başında düğün, kına, baş donanma, mevlit uygulamalar geliyor. Aldığımız kararlar neticesinde bunları yasaklamıştık. Bizim derdimiz vatandaşın eğlencesiyle düğünüyle sünnetiyle uğraşmak değil, bu hastalığın yayılmasını engellemek. Düğün salonlarımızda 15 Haziran'a kadar yeme içme yasaklandı. Bunları yapmayacağız. Ayın 15'inden sonra serbest olacak 1 Temmuz'dan itibaren de düğünler serbest bırakılacak. Burada şunu hatırlatmak istiyoruz; hepimiz büyük sıkıntılar çektik, zorlu günler yaşadık, evine ekmek götüremeyen esnafımız oldu. Zaman zaman denetimlere çıktık. Denetim sırasında esnaflarımızın ne kadar zor durumda olduğunu gördük. Esnafımıza elimizden gelen desteği sağladık. Bütün esnafımız zor durumdaydı. Şimdi biraz daha rahatlama oldu. Yeme içme yerleri, kafeteryalar tekrar açıldı. Sadece belirli kısıtlamalarla bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Düğünlerde insanlar bir araya geliyor. Uzun süre birbirini görmeyen insanların hasbihal etmeleri, pandemi sebebiyle uzun süre görüşememenin getirdiği özlemle birbirine yakınlaşmalar virüs kapma riskini arttırıyor. Düğünlerde belirlenen kurallara göre hareket etmemiz gerekiyor. Talebimiz, vatandaşlarımızın düğünlerde maske ve mesafe kuralına ciddi bir şekilde dikkat etmeleri. Yeniden bir kapanmaya, yeniden bir hastalığın yayılmasına, virüsün yayılmasına tahammülümüz yok. Biraz daha sabır etmenizi talep ediyoruz. Bu konuda bizlere destek olmanızı istiyoruz. Bu seneyi de sıkıntıları birlikte omuz omuza vererek aşmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Toplantının ardından soruları cevaplayan Vali Yardımcısı Şahin BAYHAN, düğün konvoylarıyla ilgili bir soruya da cevap vererek, konvoyların kesinlikle yasak olduğunu hatırlatarak, "Düğün konvoyu yapan kişilere trafik kurallarına göre ceza verilecek. Düğün konvoyları kesinlikle yasaktır. Düğün yapan vatandaşlarımız buna dikkat etmelidir" dedi.

Düğün Salonu İşletmecilerine Tedbirler Hatırlatıldı

İl Sağlık Müdürlüğü, Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüs, Düğün, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Düğün Salonu İşletmecilerine Tedbirler Hatırlatıldı - Son Dakika


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